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Только 6% россиян смотрят фильмы в оригинале без субтитров

Фото: Jens Kreuter/Unsplash

70% из тех, кто смотрит фильмы и сериалы в оригинале, улучшают свои навыки языка. Об этом говорится в исследовании онлайн-школы Skyeng. 20% тех, кто смотрит кино на английском, считают, что их знания улучшились исключительно благодаря просмотру контента, а 14% отмечают небольшой прогресс.

Половина участников опроса отметила, что совмещает просмотры с занятиями на курсах или с преподавателем. 10% рассказали, что фильмы значительно расширили их словарный запас, а 3% не заметили эффекта.

Тем не менее 49% признались, что вовсе не смотрят англоязычные сериалы и фильмы. Только 6% выбирают просмотр в оригинале без субтитров, 2% — с субтитрами, а 41% предпочитают привычный дубляж.

«Смотреть фильмы на английском не так сложно, как может показаться, главное — делать это с умом. Начинайте с простого: используйте английские субтитры, а не русские — это поможет визуализировать и запомнить слово. Разбирайте незнакомые слова и повторяйте фразы за героями. И конечно, выбирайте именно тот контент, который вам интересен», — отметила Анастасия Екушевская, академический директор Skyeng.

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