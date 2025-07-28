Только 6% россиян смотрят фильмы в оригинале без субтитров

«Смотреть фильмы на английском не так сложно, как может показаться, главное — делать это с умом. Начинайте с простого: используйте английские субтитры, а не русские — это поможет визуализировать и запомнить слово. Разбирайте незнакомые слова и повторяйте фразы за героями. И конечно, выбирайте именно тот контент, который вам интересен», — отметила Анастасия Екушевская, академический директор Skyeng.