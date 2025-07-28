Только 6% россиян смотрят фильмы в оригинале без субтитров

70% из тех, кто смотрит фильмы и сериалы в оригинале, улучшают свои навыки языка. Об этом говорится в исследовании онлайн-школы Skyeng. 20% тех, кто смотрит кино на английском, считают, что их знания улучшились исключительно благодаря просмотру контента, а 14% отмечают небольшой прогресс.
Половина участников опроса отметила, что совмещает просмотры с занятиями на курсах или с преподавателем. 10% рассказали, что фильмы значительно расширили их словарный запас, а 3% не заметили эффекта.
Тем не менее 49% признались, что вовсе не смотрят англоязычные сериалы и фильмы. Только 6% выбирают просмотр в оригинале без субтитров, 2% — с субтитрами, а 41% предпочитают привычный дубляж.
«Смотреть фильмы на английском не так сложно, как может показаться, главное — делать это с умом. Начинайте с простого: используйте английские субтитры, а не русские — это поможет визуализировать и запомнить слово. Разбирайте незнакомые слова и повторяйте фразы за героями. И конечно, выбирайте именно тот контент, который вам интересен», — отметила Анастасия Екушевская, академический директор Skyeng.