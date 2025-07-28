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У Дональда Трампа появился бронированный гольфкар

Фото: Christopher Furlong/Getty Images

У президента США Дональда Трампа появился бронированный гольфкар с пуленепробиваемым стеклом, пишет New York Post.

На недавних выходных, когда президент играл на поле для гольфа в Шотландии, внушительный черный автомобиль следовал за ним. Эксперты по безопасности заявили, что машина имеет все признаки бронированного гольфкара, выполненного по образцу официального лимузина Трампа.

Представитель Секретной службы США не стал подтверждать или опровергать, является ли транспорт бронированным, сообщив изданию, что агентство не обсуждает конкретные средства и методы, которые оно использует для защиты президента. 10 месяцев назад на Трампа совершили покушение в Уэст-Палм-Бич. Еще одно покушение на Дональда произошло 13 июля 2024 года на митинге в Пенсильвании.

Дональд Трамп недавно объявил, что убедил Coca-Cola использовать тростниковый сахар вместо кукурузного сиропа в газировке, продаваемой в Штатах. «Мы ценим энтузиазм президента Трампа по поводу нашего культового бренда», — прокомментировали представители Coca-Cola.

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