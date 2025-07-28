У Дональда Трампа появился бронированный гольфкар

Представитель Секретной службы США не стал подтверждать или опровергать, является ли транспорт бронированным, сообщив изданию, что агентство не обсуждает конкретные средства и методы, которые оно использует для защиты президента. 10 месяцев назад на Трампа совершили покушение в Уэст-Палм-Бич. Еще одно покушение на Дональда произошло 13 июля 2024 года на митинге в Пенсильвании.