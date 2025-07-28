Популярность Лабубу в Китае спровоцировала спрос на «врачей» для игрушек, которые ремонтируют монстров. Об этом сообщает газета South China Morning Post.
Один из таких «медиков» из Шанхая под псевдонимом Хартман рассказал, что за последний месяц он починил уже 100 игрушек Лабубу. Услуги мужчины стали настолько востребованными, что ему пришлось привлечь супругу к работе и арендовать более просторную студию.
По словам китайца, ремонт одной Лабубу составляет 10% от цены игрушки. Средняя стоимость одного персонажа — 99 юаней (чуть больше 1000 рублей). Однако на вторичном рынке они продаются за сотни юаней. Редкие экземпляры могут стоить и тысячи юаней.
Авторы публикации отмечают, что в социальных сетях можно найти множество советов по устранению царапин и других повреждений кукол. Однако, по данным СМИ, только профессиональные «игрушечные врачи» способны выполнить эту работу качественно и надежно.
Персонаж Лабубу создал гонконгский дизайнер Касин Лун для книги «The Monsters». Китайская компания Pop Mart выпустила первые брелоки в 2019 году, позже добавив мягкие игрушки. Они стали мировым трендом в 2025 году благодаря поддержке знаменитостей вроде Ким Кардашьян и Blackpink. Ажиотаж вокруг них стал таким большим, что в Великобритании приостановили их офлайн-продажи из‑за огромных очередей в магазинах.
Популярность игрушек привлекла внимание и российских властей. В Госдуме уже начали готовить законопроект «о правильных игрушках», а Роскачество организовало проверку Лабубу. Специалисты проведут лабораторные тесты безопасности и качества, уделив особое внимание «шарнирам и другим элементам игрушек».