Персонаж Лабубу создал гонконгский дизайнер Касин Лун для книги «The Monsters». Китайская компания Pop Mart выпустила первые брелоки в 2019 году, позже добавив мягкие игрушки. Они стали мировым трендом в 2025 году благодаря поддержке знаменитостей вроде Ким Кардашьян и Blackpink. Ажиотаж вокруг них стал таким большим, что в Великобритании приостановили их офлайн-продажи из‑за огромных очередей в магазинах.