Туристам в Сочи стали продавать места в тени

«Полторы тысячи за то, чтобы лежать на своем полотенце. Такой вот прайс-лист у ребят. Проще взять лежак, но такие у них штрафные санкции. Говорят, когда очень много народу и народ просто ложится здесь, не хотят покупать лежаки, у них в прайсе есть цена за аренду узкой полосы тени», — рассказали очевидцы.