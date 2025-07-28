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Туристам в Сочи стали продавать места в тени

Фото: Alex 0101/Unsplash

Некоторые арендаторы в Сочи стали требовать c отдыхающих 1500 рублей за место в тени на пляже. Об этом пишет «Российская газета».

«Полторы тысячи за то, чтобы лежать на своем полотенце. Такой вот прайс-лист у ребят. Проще взять лежак, но такие у них штрафные санкции. Говорят, когда очень много народу и народ просто ложится здесь, не хотят покупать лежаки, у них в прайсе есть цена за аренду узкой полосы тени», — рассказали очевидцы.

«Многие туристы не хотят тратиться на лежаки и просто отдыхают под навесом. Предприимчивые арендаторы решили на этом заработать», — прокомментировали эту ситуацию туроператоры.

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России Сергея Ромашкина, поскольку пляжи находятся в муниципальной собственности, претензии арендаторов на полосу песка в тени являются нарушением. Он посоветовал отдыхающим обратиться в Роспотребнадзор или в городскую администрацию с жалобами на продавцов тени.

Туристы в Сочи стали чаще выбрасывать живых черепах, когда узнали, что их нельзя брать на борт. Представители аэропорта спасли уже более 15 пресмыкающихся. Пассажирам напоминают, что перевозка грызунов, пресмыкающихся и членистоногих запрещена из‑за того, что в полете питомец может испытать сильный стресс.

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