Черная комедия Ари Астера «Эддингтон» выйдет в российский прокат

Кинопрокатная компания Capella Film и онлайн-кинотеатр Amediateka выпустят в российский прокат новый фильм Ари Астера «Эддингтон».
Релиз черной комедии A24 состоится 9 октября 2025 года. Действие фильма происходит в провинциальном городке Эддингтон в мае 2020 года.
По сюжету между городским шерифом Джо Кроссом и мэром Тедом Гарсией возникает острое противостояние. Чиновник продвигает проект по строительству центра искусственного интеллекта, а шериф решает баллотироваться на пост мэра, чтобы остановить его.
Главные роли исполнили Хоакин Феникс и Педро Паскаль. В актерский состав проекта вошли Дейрдре О’Коннелл, Эмма Стоун и Остин Батлер, а также Люк Граймс и Майкл Уорд.