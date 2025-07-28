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Черная комедия Ари Астера «Эддингтон» выйдет в российский прокат

Фото: Capella Film

Кинопрокатная компания Capella Film и онлайн-кинотеатр Amediateka выпустят в российский прокат новый фильм Ари Астера «Эддингтон».

Релиз черной комедии A24 состоится 9 октября 2025 года. Действие фильма происходит в провинциальном городке Эддингтон в мае 2020 года.

По сюжету между городским шерифом Джо Кроссом и мэром Тедом Гарсией возникает острое противостояние. Чиновник продвигает проект по строительству центра искусственного интеллекта, а шериф решает баллотироваться на пост мэра, чтобы остановить его.

Главные роли исполнили Хоакин Феникс и Педро Паскаль. В актерский состав проекта вошли Дейрдре О’Коннелл, Эмма Стоун и Остин Батлер, а также Люк Граймс и Майкл Уорд.

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