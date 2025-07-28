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Фэнтези-фильм по роману Михаэля Энде «Момо» выйдет в российский прокат 4 декабря

Фото: кадр из видео Exponenta Film/YouTube

Компания «Экспонента фильм» выпустит в российский прокат фэнтези-блокбастер «Момо», основанный на романе немецкого писателя Михаэля Энде. Картину начнут показывать в кинотеатрах с 9 декабря, сообщили «Афише Daily» в пресс-службе компании.

Энде известен по таким произведениям, как «Бесконечная история» и «Волшебный пунш» («Вуншпунш»). «Момо» вышла в 1973 году. Мировая премьера ленты состоится 2 октября.

Главная героиня картины — маленькая девочка-сирота Момо. Она обладает особым даром: может вдохновлять людей и пробуждать в них все самое лучшее. Однажды девочка замечает, что в ее городе появились странные «серые господа», которые делают жизнь людей пустой и безрадостной.
Момо объединяется с Хранителем времени и черепашкой-предсказательницей, чтобы понять, как избавить город от этих похитителей времени и вернуть жителям потерянную радость.

Видео: Exponenta Film/YouTube

Режиссером фильма выступил Кристиан Диттер — автор ромкомов «С любовью, Рози» и «В активном поиске». Главные роли в фильме исполнили Алекса Гудолл («Час дьявола»), Мартин Фриман («Шерлок», «Хоббит»), Лора Хэддок («Стражи Галактики»), Ким Бодния («Девушка и море»), Клас Банг («Мастер и Маргарита»), Давид Шюттер («Уроки фарси») и другие.

Недавно стало известно, что компания «Экспонента фильм» выпустит в российский прокат мультфильм «High in the Clouds» («Высоко в облаках»). В основу проекта легла одноименная детская книга, написанная Полом Маккартни в 2005 году. Премьера состоится в 2027 году.

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