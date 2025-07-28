Отмененные рейсы и толпы людей: что известно о хакерской атаке на «Аэрофлот»

По данным телеграм-канала «Осторожно, Москва», в Шереметьево люди в самолетах часами ждут сортировки и погрузки багажа вручную из‑за сбоя системы авиакомпании . Пассажиры жалуются, что даже после посадки на борт им приходится подолгу ждать, пока погрузят вещи. Из‑за сбоя системы работники аэропорта осуществляют все этапы отбора и погрузки вручную. « Бизнес-зал битком, люди даже на полу сидят, в аэропорту нет свободного места », — рассказала пассажирка.