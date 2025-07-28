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Отмененные рейсы и толпы людей: что известно о хакерской атаке на «Аэрофлот»

Фото: Egor Myznik/Unsplash

В работе «Аэрофлота» произошел масштабный сбой, из‑за которого авиакомпании пришлось отменить 49 рейсов. Аэропорты по стране заполнили люди, ожидающие своего рейса или багажа. Рассказываем, что известно о нарушении в работе авиакомпании.

Что произошло

В 7 утра 28 июля авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о сбое в работе информационных систем. Ответственность за него взяли на себя хакеры из группировок Silent Crow и «Киберпартизаны BY».

Согласно их заявлению, они на протяжении года находились внутри корпоративной сети авиакомпании и смогли «получить и выгрузить полный массив баз данных истории перелетов». Хакеры утверждают, что уничтожили 7000 физических и виртуальных серверов, похитили 20 Тб данных и получили доступ к компьютерам сотрудников, в том числе руководителей, аудиозаписям переговоров и системам наблюдения. Пока «Аэрофлот» никак не комментировал заявление хакерской группировки.

Последствия сбоя

Из‑за хакерской атаки авиакомпании пришлось отменить 49 рейсов с вылетом из Москвы в Астану, Астрахань, Грозный, Екатеринбург, Ереван, Казань, Калининград, Кировск, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Минск, Мурманск, Омск, Оренбург, Орск, Пермь, Самару, Сочи, Петербург, Ставрополь, Тюмень, Уфу, Элисту и Челябинск.

С задержкой столкнулись рейсы из Москвы, направляющиеся в Петербург, Волгоград, Мурманск, Казань, Уфу, Сургут и Ташкент.

Корреспондент РБК рассказал, что в аэропорту Антальи пассажиры «Аэрофлота» на протяжении многих часов пребывают в ожидании своего рейса. Предполагается, что их борт не вылетел из Шереметьева, и есть шанс, что пассажиры не смогут вылететь из Антальи сегодня.

По данным телеграм-канала «Осторожно, Москва», в Шереметьево люди в самолетах часами ждут сортировки и погрузки багажа вручную из‑за сбоя системы авиакомпании. Пассажиры жалуются, что даже после посадки на борт им приходится подолгу ждать, пока погрузят вещи. Из‑за сбоя системы работники аэропорта осуществляют все этапы отбора и погрузки вручную. «Бизнес-зал битком, люди даже на полу сидят, в аэропорту нет свободного места», — рассказала пассажирка.

Телеграм-канал «Авиаторщина» со ссылкой на работников «Аэрофлота» отметил, что кибератака полностью парализовала работу систем перевозчика, из‑за чего даже невозможно заправлять самолеты топливом. «Сами сидим в самолете уже два часа в неизвестности с пилотами и со всем техническим персоналом, заправить самолет топливом даже не можем без компьютерной системы», — подчеркнула одна из стюардесс.

В качестве временного решения проблемы «Аэрофлот» стал пересаживать часть пассажиров на рейсы авиакомпаний «Россия» и «Победа». В Минтрансе заявили, что «Аэрофлот» гибко использует собственные провозные емкости для минимизации возникших сложностей с выполнением плана рейсов. Тем временем в Генпрокуратуре заявили, что возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).

Что делать в случае отмены рейса из‑за сбоя в работе «Аэрофлота»

Авиакомпания выпустила памятку для пассажиров, чей вылет был сорван из‑за хакерской атаки. Публикуем ее полностью:

  • вы сможете получить возврат средств в канале приобретения билетов (для билетов, купленных в кассах «Аэрофлота» и на сайте — после восстановления работы ИТ-систем);
  • вы сможете переоформить билет на свободные места на аналогичный рейс в последующие 10 дней (после восстановления работы ИТ-систем);
  • если вы начали перемещение по маршруту с пересадкой, и ваш второй рейс отменен, вам будет автоматически предложено место на следующем рейсе со свободными местами;
  • если вы относитесь к группе пассажиров (участники СВО, несопровождаемые дети, пассажиры с ограниченными возможностями по здоровью, требующие специального обслуживания), вам также будет автоматически предложено место на следующем рейсе со свободными местами.
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