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Скульптуру «Большая глина» на Болотной набережной в Москве начали разбирать

Фото: @vacges2

28 июля 2025 года начался демонтаж скульптуры швейцарского художника Урса Фишера «Большая глина № 4», которая четыре года стояла перед Домом культуры «ГЭС-2». Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе «ГЭС-2».

Смена объекта происходит из‑за запланированной ротации произведений искусства в городской среде, отметили в организации. На месте «Большой глины» в августе появится новая художественная работа — ее название и автор будут раскрыты позже.

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© пресс-служба «ГЭС-2»
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© пресс-служба «ГЭС-2»
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© пресс-служба «ГЭС-2»

«Для нас это не просто замена одной инсталляции на другую в рамках запланированной ротации произведений искусства на набережной, а продолжение диалога об искусстве в городской среде. Появление в городе масштабных художественных работ — всегда значимое событие», — рассказали в «ГЭС-2».

13-метровая скульптура «Большая глина № 4» была установлена в Москве как временная инсталляция в 2021 году, незадолго до открытия Дома культуры «ГЭС-2». Работа Фишера, которая ранее уже выставлялась на площадях Нью-Йорка и Флоренции, метафорически отсылает к первоосновам искусства и творчества. Кусочки глины, размятые рукой художника в процессе работы или раздумий, были многократно увеличены и отлиты в алюминии — так податливая и мягкая материя замерла в точке вечного напоминания о ценности и хрупкости творчества, культуры и искусства.

«„Большая глина № 4“ — это художественный импульс, первородный жест, действие, которое любой человек совершает, перед тем как что‑либо создать. Если вы дадите маленькому ребенку кусок пластилина или мелок, он сразу попытается что‑то слепить или нарисовать», — пояснял куратор и художественный критик Франческо Бонами.

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