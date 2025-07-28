Скульптуру «Большая глина» на Болотной набережной в Москве начали разбирать

13-метровая скульптура «Большая глина № 4» была установлена в Москве как временная инсталляция в 2021 году, незадолго до открытия Дома культуры «ГЭС-2». Работа Фишера, которая ранее уже выставлялась на площадях Нью-Йорка и Флоренции, метафорически отсылает к первоосновам искусства и творчества. Кусочки глины, размятые рукой художника в процессе работы или раздумий, были многократно увеличены и отлиты в алюминии — так податливая и мягкая материя замерла в точке вечного напоминания о ценности и хрупкости творчества, культуры и искусства.