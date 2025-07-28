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Российские читатели стали в 17 раз чаще интересоваться автобиографией Оззи Осборна после его смерти

Фото: @ozzyosbourne

В России в 17 раз вырос спрос на автобиографию Оззи Осборна «Оззи. Автобиография без цензуры» после его смерти. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные сети книжных магазинов «Читай-город».

Книга впервые вышла в 2009-м в США, а в России она появилась на прилавках только в 2018 году. В пресс-службе «Читай-города» добавили, что произведение представляет собой «непричесанную, смешную и честную историю одного из самых невероятных музыкантов в мире».

«История жизни и пути к славе одного из самых известных музыкантов планеты не идет ни в какое сравнение с его воспоминаниями о них. Каким бы зловещим Оззи ни казался на сцене, его острое чувство юмора и самоирония делают эту автобиографию настоящим кладом для любого ценителя рок-музыки», — говорится в аннотации к автобиографии.

О смерти Оззи Осборна его семья сообщила 22 июля. Последние годы жизни музыкант боролся с болезнью Паркинсона и перенес несколько операций на позвоночнике.

Несмотря на физическую слабость, 5 июля 2025 года Оззи дал прощальный концерт «Back to the Beginning». Выступление длилось 10 часов. В концерте участвовали мировые рок-звезды: Metallica, Slayer, Pantera, Alice in Chains, Gojira, Anthrax, Guns N’ Roses, Korn, Tool, Aerosmith, Red Hot Chili Peppers, The Rolling Stones и многие другие.

Смерть легенды всего через пару недель после прощального концерта потрясла музыкальный мир и фанатов. Элтон Джон, Дмитрий Маликов, Yungblud и другие известные личности публично выразили свои соболезнования.

Adidas выпустил модель кроссовок в честь Оззи Осборна. Обувь вышла ограниченным тиражом — всего 121 пара, предназначенная для близкого окружения исполнителя. Их дизайн навеян узнаваемым стилем Black Sabbath — черным цветом с фиолетовыми полосами и белой контрастной строчкой. На язычках и стельках изображена графика Оззи Осборна, а на внутренней стороне язычка указана дата его последнего концерта.

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