Российские читатели стали в 17 раз чаще интересоваться автобиографией Оззи Осборна после его смерти

«История жизни и пути к славе одного из самых известных музыкантов планеты не идет ни в какое сравнение с его воспоминаниями о них. Каким бы зловещим Оззи ни казался на сцене, его острое чувство юмора и самоирония делают эту автобиографию настоящим кладом для любого ценителя рок-музыки», — говорится в аннотации к автобиографии.