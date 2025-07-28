Джордж Лукас впервые посетил Comic-Con в Сан-Диего

На мероприятии Лукас рассказал, что его Музей повествовательного искусства откроется в Лос-Анджелесе в 2026 году после 10 лет строительства. По словам Джорджа, со времен учебы в колледже он собрал около 40 тысяч произведений: «Я занимаюсь этим уже 50 лет, и мне пришел в голову вопрос: „Что мне со всем этим делать?“. Потому что я отказываюсь продавать это. Музей — это своего рода храм народного искусства».