Джордж Лукас впервые посетил Comic-Con в Сан-Диего

Режиссер Джордж Лукас 27 июля впервые принял участие на конференции Comic-Con в Сан-Диего, пишет People.
К 81-летнему Лукасу присоединились режиссер Гильермо дель Торо и художник-постановщик приквелов «Звездных войн» Дуг Чианг, модератором оживленной дискуссии выступила Куин Латифа. Они собрались вместе, чтобы обсудить силу комиксов. Дель Торо отметил, что этот жанр однажды проложил путь к социальным переменам. «Комиксы были первыми, кто нанес удар по нацистам», — сказал режиссер.
На мероприятии Лукас рассказал, что его Музей повествовательного искусства откроется в Лос-Анджелесе в 2026 году после 10 лет строительства. По словам Джорджа, со времен учебы в колледже он собрал около 40 тысяч произведений: «Я занимаюсь этим уже 50 лет, и мне пришел в голову вопрос: „Что мне со всем этим делать?“. Потому что я отказываюсь продавать это. Музей — это своего рода храм народного искусства».
Недавно Джордж Лукас рассказал, почему Йода из «Звездных войн» говорит задом наперед. «Если ты говоришь на обычном английском, люди не будут так внимательно слушать. Но если у него есть акцент или его трудно понять, они сосредоточатся на том, что он говорит», — пояснил он.