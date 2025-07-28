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Редакторы «Афиши Daily» стали лицом капсульной коллекции оверсайз-худи от «Афиши» и бренда ZNWR

Фото: «Афиша Daily»

В год своего 25-летия компания «Афиша» объединилась с белорусским брендом ZNWR, чтобы выпустить лаконичный и стильный дроп одежды. Лицом коллекции базовых оверсайз-худи стали редакторы медиа «Афиша Daily» — те, кто каждый день пишут о трендах, событиях, мемах и культуре. Съемка прошла «дома у СМИ» — в знаменитом цветном переходе на «Даниловской мануфактуре».

Черный цвет, буква А на груди и логотип на спине отражают ту самую эстетику, за которую аудитория ценит «Афишу» все эти годы: стремление к свободе, любовь к экспериментам и внимательность к деталям. Получилось базовое худи, в котором комфортно пойти хоть на Пикник «Афиши», хоть в театр или остаться дома читать «Афишу Daily».

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© «Афиша Daily»
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© «Афиша Daily»
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© «Афиша Daily»

«Компания „Афиша“ прочно заняла позиции маст-хэв в сфере культурного досуга. Поэтому, получив предложение придумать дроп к юбилею бренда, мы не раздумывая согласились. Синергия двух брендов, на наш взгляд, удалась: „Афиша“ помогает удобно спланировать досуг, а для ее сотрудников ZNWR пошил, пожалуй, лучший удобный мерч», — отметил основатель бренда ZNWR Максим Ганисевский.

Директор «Афиши» Евгений Сидоров добавил, что коллаборация с ZNWR отражает ценности, близкие аудитории медиа: внимание к деталям, любовь к городу и стремление к уместному и нескучному. «Для нас это не просто мерч, а еще один способ выразить характер „Афиши“ — в форме, ткани, фактуре, тоне», — сказал Евгений Сидоров.

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