В США появился «клуб крика»: сотни жителей Чикаго собираются на набережной, что выпустить пар

В США открыли «клуб крика» (Scream Club). Каждое воскресенье, в 19.00, жители Чикаго приходят на пирс Норт-авеню Бич, чтобы дать выход эмоциям. Об этом пишет CBS News.
Комьюнити основал тренер по дыхательным практикам Мэнни Эрнандес, который искал эффективный метод борьбы со стрессом. Мужчина написал в соцсетях, что собирается покричать у озера Мичиган и пригласил других пользователей к нему присоединиться.
Первая встреча прошла в воскресенье, 22 июня, после чего каждую неделю на набережную стало приходить все больше участников. По данным Fox 32 Chicago, 27 июля на мероприятие Scream Club собралось рекордное количество человек — более 100.
«Я считаю, что мы хорошо умеем подавлять все происходящее в нашей жизни, но у нас нет безопасного способа выпустить эмоции наружу. Если кто‑то попробует покричать в одиночку, окружающие могут подумать, что он сошел с ума. Поэтому мы создали для людей безопасное пространство, где они могут свободно выражать свои чувства», — сказал Эрнандес.
Перед практикой участникам предлагают записать на листочке то, от чего они хотят избавиться. «Люди записывают свои мысли, после чего Мэнни проводит с ними дыхательные упражнения, чтобы подготовить тело и разум к освобождению. Затем участники бросают листочки в воду и кричат», — объяснила приятельница Эрнандеса Елена Соболева.
Присоединиться к сообществу можно в любой момент, регистрация не нужна. Эрнандес и Соболева отметили, что такие встречи стали настоящей терапией как для молодых людей, так и для пожилых. Теперь они думают над открытием подобных клубов и в других городах.
Недавно подобный тренд запустили и в России: блогер Артем Хадунькин предложил собрать людей на Троицком мосту и вместе покричать. Сперва с ним орали с моста только чайки, но со временем в обозначенное место для совместного крика начало приходить все больше людей. Мероприятие стало достаточно массовым, и Артему пришлось получать на него разрешение властей.