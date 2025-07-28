В США появился «клуб крика»: сотни жителей Чикаго собираются на набережной, что выпустить пар

«Я считаю, что мы хорошо умеем подавлять все происходящее в нашей жизни, но у нас нет безопасного способа выпустить эмоции наружу. Если кто‑то попробует покричать в одиночку, окружающие могут подумать, что он сошел с ума. Поэтому мы создали для людей безопасное пространство, где они могут свободно выражать свои чувства», — сказал Эрнандес.