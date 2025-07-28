Более трети опрошенных россиян не посещают концерты из‑за стоимости билетов

В исследовании отмечается, что о предстоящих мероприятиях публика в основном узнает из СМИ (25%) или рекламы (25%), хотя каждый пятый выбирает специализированные сайты и приложения по продаже билетов. Исходя из предоставленных данных, можно сделать вывод, что почти каждый 17-й билет на концерт является подарком (6%), а почти каждый 11-й приобретается через друзей или знакомых (9%).