Более трети опрошенных россиян не посещают концерты из‑за стоимости билетов

38% россиян рассказали, что отказываются от покупки билета на концерт из‑за стоимости. Об этом говорится в результатах совместного исследования музыкального сервиса «Звук» и медиахолдинга Rambler & Co, которые опубликовал ТАСС.
«38% респондентов признались, что отказываются от покупки [билетов] из‑за высокой стоимости, 26% — из‑за неудобной даты и времени, а 25% — из‑за удаленного расположения площадки», — говорится в сообщении. При этом меньше всего россиян смущает плохая погода (4%), отсутствие компании (4%) или плохая организация мероприятия (3%).
На концертах россияне больше всего предпочитают слушать поп-музыку (21%), рок (15%) и джаз (12%). При этом классическую музыку (9%) слушать вживую приходят больше людей, чем хип-хоп (7%) и электронную музыку (5%).
В исследовании отмечается, что о предстоящих мероприятиях публика в основном узнает из СМИ (25%) или рекламы (25%), хотя каждый пятый выбирает специализированные сайты и приложения по продаже билетов. Исходя из предоставленных данных, можно сделать вывод, что почти каждый 17-й билет на концерт является подарком (6%), а почти каждый 11-й приобретается через друзей или знакомых (9%).
Говоря о выборе мероприятия, почти для трети россиян (31%) основную роль играет возможность увидеть любимого артиста вживую. Атмосферу и энергетику концерта назвали важным фактором 24% респондентов, цену билета — 17%, а заявленный состав исполнителей и дополнительную развлекательную программу лишь 11 и 13% соответственно. Меньше всего опрашиваемых волнует локация концерта — ее выбрали всего 4% респондентов.
Ранее стало известно, что с начала года цены на досуг в России выросли более чем на 30%. Средний чек на развлечения составил 4100 рублей. Это больше на 33% по сравнению с 2024 годом и на 73% по сравнению с 2023-м.