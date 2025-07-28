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По «Пятнице, 13-е» выйдут новые видеоигра и фильм

Фото: Paramount Pictures

По культовому хоррору «Пятница, 13-е» выпустят новые фильм-сиквел и видеоигру, сейчас проекты находятся на ранней стадии разработки. Об этом сообщил вице-президент компании Horror Inc. Робби Барсамян на фестивале Comic-Con в Сан-Диего, пишет Bloody Disgusting.

«Могу сказать, что новый фильм-сиквел и новая видеоигра — главные наши приоритеты. Сейчас мы тратим на них большую часть своей энергии», — сказал Барсамян.

Подробности проектов о знаменитом маньяке пока не раскрываются. В то же время по вселенной «Пятницы, 13-е» идет работа над приквелом «Хрустальное озеро», который расскажет предысторию матери главного злодея Джейсона. Производством проекта занимается NBC совместно с кинокомпанией A24. Сценаристом ленты выступит Брайан Фуллер. Он же станет шоураннером и исполнительным продюсером.

Оригинальная «Пятница, 13-е» вышла на экраны в 1980 году. Сюжет рассказывает о ребенке Джейсоне, утонувшем в лагере «Хрустальное озеро». Его смерть заставляет мать Памелу отомстить вожатым, которых она винит в смерти сына.

Последняя игра по мотивам «Пятницы, 13-е» вышла в 2017 году и получила название «Friday the 13th: The Game». События в ней разворачивались в 1980-е годы, а местом действия стал лагерь «Хрустальное Озеро» и еще несколько локаций из серии фильмов «Пятница, 13-е». Один из игроков должен был управлять Джейсоном и охотиться на семерых других участников. 31 декабря 2024 года игру отключили от серверов.

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