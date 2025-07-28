По «Пятнице, 13-е» выйдут новые видеоигра и фильм

Подробности проектов о знаменитом маньяке пока не раскрываются. В то же время по вселенной «Пятницы, 13-е» идет работа над приквелом «Хрустальное озеро», который расскажет предысторию матери главного злодея Джейсона. Производством проекта занимается NBC совместно с кинокомпанией A24. Сценаристом ленты выступит Брайан Фуллер. Он же станет шоураннером и исполнительным продюсером.