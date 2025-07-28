Число прослушиваний Coldplay выросло на 25% после скандала с изменой на концерте в Бостоне

После скандала с изменой главы компании Astronomer популярность Coldplay выросла на 25%. За пять дней до выступления в Бостоне число прослушиваний группы достигало 28,7 миллиона, а за пять дней после — 35,7 миллиона. Об этом сообщает Billboard.
Инцидент с главой Astronomer Энди Байроном и директором по персоналу компании Кристин Кэбот произошел 16 июля. Во время выступления музыкантов «камера поцелуев» запечатлела начальника и подчиненную в объятиях друг друга. Байрон мгновенно отпрянул от Кэбот и попытался скрыться за стойкой, а она прикрыла лицо руками. Фронтмен Coldplay Крис Мартин отреагировал со сцены: «Черт, надеюсь, мы не сделали ничего плохого».
Ролик стал поводом для шуток в соцсетях. После случившегося Байрон подал в отставку с поста гендиректора Astronomer, позже за ним уволилась и Кэбот. По мотивам вирусного ролика музыкант и ютуб-креатор Джонатан Манн создал игру Coldplay Canoodlers. В ней игроки должны взять на себя роль оператора «камеры для поцелуев».
Недавно IT-компания опубликовала видео с Гвинет Пэлтроу, которая в прошлом была замужем за солистом Coldplay. В ролике актриса назвала себя «временным представителем» Astronomer и в шуточной форме ответила на самые распространенные вопросы о работе организации.