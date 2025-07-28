Число прослушиваний Coldplay выросло на 25% после скандала с изменой на концерте в Бостоне

Москвичам пообещали жару до плюс 31
Клоун Пеннивайз вернулся в новом тизере сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Рост интереса к подержанной брендовой одежде в России начал снижаться
«Шрек» получит спин-офф про Осла
Тим Бертон работает вместе с Леди Гагой еще над одним проектом
В Telegram может появиться официальный бот для проверки возраста
Размер пенсий женщин в России впервые за 10 лет стал больше, чем у мужчин
Школьные чаты нескольких регионов переведут в мессенджер Max
Зумеры поступают в космическую академию в тизере нового «Звездного пути»
В США назвали ребенка в честь пары Тейлор Свифт и Трэвиса Келси
У фильма «Играй как Бэкхем» появится сиквел
В Индии переиздадут фильм с альтернативной концовкой, сгенерированной ИИ
В «Союзмультфильме» отметили, что ниша подросткового кино в России пустует
Венецианскую работу Бэнкси «Ребенок-мигрант» сняли со стены для реставрации
Рекордные волны жары затронули 96% Мирового океана
Esquire назвал 25 лучших фильмов о супергероях всех времен
Джон Сина сражается с альтернативной версией себя в трейлере второго сезона «Миротворца»
Актеры «Теда Лассо» исполнили песню из сериала вместе с группой Mumford & Sons
Бен Стиллер снял документалку о своих покойных родителях — известных комиках
Джек Олкотт из «Декстера» рассказал, что вместе с Майклом С.Холлом отжимался перед съемками
Романтическая комедия «Амели» с Одри Тоту вернется в повторный российский прокат 31 июля
Кот из Ленобласти случайно уплыл в Балтийск — питомец провел неделю без воды и еды и выжил
В летнем кинотеатре Okko на ВДНХ прошла премьера драмеди «Циники»
Гвинет Пэлтроу стала временным представителем Astronomer после скандала с изменой главы компании
Вышел новый трейлер «Долгой прогулки» — экранизации антиутопии Стивена Кинга о бегунах
Продолжение «Финеса и Ферба» выйдет в 2026 году
Бэм Марджера не собирается возвращаться во франшизу «Чудаков» после суда с Paramount
Новый сериал от создателя «Во все тяжкие» выйдет на Apple TV+ 7 ноября. Посмотрите видеоанонс

Число прослушиваний Coldplay выросло на 25% после скандала с изменой на концерте в Бостоне

Фото: @coldplay

После скандала с изменой главы компании Astronomer популярность Coldplay выросла на 25%. За пять дней до выступления в Бостоне число прослушиваний группы достигало 28,7 миллиона, а за пять дней после — 35,7 миллиона. Об этом сообщает Billboard.

Инцидент с главой Astronomer Энди Байроном и директором по персоналу компании Кристин Кэбот произошел 16 июля. Во время выступления музыкантов «камера поцелуев» запечатлела начальника и подчиненную в объятиях друг друга. Байрон мгновенно отпрянул от Кэбот и попытался скрыться за стойкой, а она прикрыла лицо руками. Фронтмен Coldplay Крис Мартин отреагировал со сцены: «Черт, надеюсь, мы не сделали ничего плохого».

Ролик стал поводом для шуток в соцсетях. После случившегося Байрон подал в отставку с поста гендиректора Astronomer, позже за ним уволилась и Кэбот. По мотивам вирусного ролика музыкант и ютуб-креатор Джонатан Манн создал игру Coldplay Canoodlers. В ней игроки должны взять на себя роль оператора «камеры для поцелуев».

Недавно IT-компания опубликовала видео с Гвинет Пэлтроу, которая в прошлом была замужем за солистом Coldplay. В ролике актриса назвала себя «временным представителем» Astronomer и в шуточной форме ответила на самые распространенные вопросы о работе организации.

Расскажите друзьям