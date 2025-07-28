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Рост интереса к подержанной брендовой одежде в России начал снижаться

Фото: Bicanski/Pixnio

Активный рост интереса российских потребителей к подержанной брендовой одежде, обуви и аксессуарам почти сошел на нет, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные МТС AdTech.

В первой половине 2025 года активность пользователей на сайтах по перепродаже различных товаров выросла всего на 12% год к году. Для сравнения: в январе — июле 2024 года этот показатель увеличился на 93% год к году. Среди наиболее популярных у пользователей ресейл-платформ — Oskelly, TSUM Collect, The Cultt, Qultura, Posh Market, Spin4Spin и другие.

Замедляется и рост среднего чека при продаже товаров на таких сервисах: если в первом полугодии 2024 года он был в среднем на 32% выше, чем при покупке товаров на сайтах магазинов из массмаркет-сегмента, то в январе — июле текущего года — на 21%. «Потребители не спешат тратить деньги, сейчас среди покупателей наблюдается больше рациональности: например, почти половина из них приобретает одежду в рассрочку», — говорит коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов.

После волны ограничений и колебаний валютных курсов в 2022–2023 годах многие стремились купить качественные брендовые вещи, которые еще можно было найти по прежним ценам или хотя бы по более выгодным, чем в бутиках. В 2025 году тренд начал меняться, что «связано, как ни странно, со сменой поколений», считает партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева. «Для [зумеров] важнее функциональность, эстетика и цена», — добавляет Косарева.

Недавно исследователи выяснили, что в первой половине 2025 года посещаемость российских магазинов одежды и обуви упала на 6–9%. Количество покупок снизилось на 7%, а выручка профильных ретейлеров просела на 15–20%.

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