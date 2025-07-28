Рост интереса к подержанной брендовой одежде в России начал снижаться

Замедляется и рост среднего чека при продаже товаров на таких сервисах: если в первом полугодии 2024 года он был в среднем на 32% выше, чем при покупке товаров на сайтах магазинов из массмаркет-сегмента, то в январе — июле текущего года — на 21%. «Потребители не спешат тратить деньги, сейчас среди покупателей наблюдается больше рациональности: например, почти половина из них приобретает одежду в рассрочку», — говорит коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов.