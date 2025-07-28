Клоун Пеннивайз вернулся в новом тизере сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

HBO Maх опубликовал новый тизер сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри». Премьера на телеканале состоится в октябре.
Сериал основан на романе Стивена Кинга «Оно» (1986) и представляет собой приквел к фильмам «Оно» (2017) и «Оно 2» (2019). Шоу расскажет о событиях, предшествовавших появлению «Клуба неудачников». Сюжет развернется в 1962 году в вымышленном городке Дерри штата Мэн за 27 лет до событий первого фильма. Зрителям расскажут о происхождении пугающего клоуна Пеннивайза и мрачных тайнах города Дерри.
К своей роли из фильмов вернулся Билл Скарсгорд, в главных ролях также снялись Йован Адепо («Хранители», «Мизантроп»), Тейлур Пейдж («Белый парень Рик», «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули»), Крис Чок («Годзилла против Конга») и Джеймс Ремар («Йеллоустоун»). Место продюсера и режиссера занял автор первых двух фильмов Энди Мускьетти, шоураннерами проекта стали Джейсон Фач («Аргайл») и Брэд Кейн («Воин», «Полиция Токио»).
Съемки приквела завершились еще в августе 2024 года. Планируется, что сериал получит три сезона, действие которых развернется в разных временных периодах. Первая часть будет посвящена 1960-м годам, вторая — 1930-м, а третья — началу XX века.