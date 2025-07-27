Тим Бертон работает вместе с Леди Гагой еще над одним проектом

Тим Бертон рассказал, что работает вместе с Леди Гагой после съемок «Уэнсдей» над еще одним проектом. Об этом пишет NME.
Во время кинофестиваля в Гиффони режиссер ответил на вопросы фанатов, в преддверии показа первых четырех серий второго сезона «Уэнсдей». Когда его спросили, каково было работать с поп-звездой, Бертон похвалил Леди Гагу и рассказал, что у них в разработке еще один проект. Его детали режиссер не озвучил.
«Честно говоря, она потрясающая артистка, я только что немного поработал с ней для „Уэнсдей“. И я сделал с ней кое‑что еще», — сказал он, намекая на будущий проект.
Известно, что Гага появится во втором сезоне «Уэнсдей» в роли преподавательницы темных искусств по имени Розалин Ротвуд. Премьера первой части сезона запланирована на 6 августа, а вторая выйдет 3 сентября.
Недавно стало известно, что сериал «Уэнсдей» продлили на третий сезон. Кроме того, сейчас обсуждается создание спин-оффа шоу. Подробности предстоящих проектов пока не уточняются.