Тим Бертон работает вместе с Леди Гагой еще над одним проектом

Во время кинофестиваля в Гиффони режиссер ответил на вопросы фанатов, в преддверии показа первых четырех серий второго сезона «Уэнсдей». Когда его спросили, каково было работать с поп-звездой, Бертон похвалил Леди Гагу и рассказал, что у них в разработке еще один проект. Его детали режиссер не озвучил.