В Telegram может появиться официальный бот для проверки возраста

В Telegram появится официальный бот для проверки возраста пользователей, чтобы получить доступ к взрослому контенту. Об этом пишет издание «Код Дурова».
Сейчас технология тестируется. Бот через камеру устройства распознает лицо человека. Технология использует ИИ-инструменты обнаружения и отслеживания поворота лица, распознавания и предсказания возраста, пола и эмоций.
Утверждается, что обойти механизм с помощью фейковых фото не получится. Только после проверки пользователь получит доступ к материалам для взрослых. Полученные фото не будут сохраняться и передаваться третьим лицам, утверждает «Код Дурова». Нововведение пока будет касаться только пользователей из ряда стран, в которых законодательство требует прохождения такой идентификации (например, Великобритания).
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