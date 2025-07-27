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В Telegram может появиться официальный бот для проверки возраста

Фото: Rubaitul Azad/Unsplash

В Telegram появится официальный бот для проверки возраста пользователей, чтобы получить доступ к взрослому контенту. Об этом пишет издание «Код Дурова».

Сейчас технология тестируется. Бот через камеру устройства распознает лицо человека. Технология использует ИИ-инструменты обнаружения и отслеживания поворота лица, распознавания и предсказания возраста, пола и эмоций.

Утверждается, что обойти механизм с помощью фейковых фото не получится. Только после проверки пользователь получит доступ к материалам для взрослых. Полученные фото не будут сохраняться и передаваться третьим лицам, утверждает «Код Дурова». Нововведение пока будет касаться только пользователей из ряда стран, в которых законодательство требует прохождения такой идентификации (например, Великобритания).

В Telegram недавно всего за 37 минут распродали все подарки, созданные в коллаборации с рэпером Снуп Доггом. Цифровые айтемы купили в общей сложности за 960 млн рублей. Это случилось в тот же день, когда музыкант выпустил коллекцию подарков и представил клип на трек «Gifts». Композиция посвящена мессенджеру.

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