В Telegram может появиться официальный бот для проверки возраста

Утверждается, что обойти механизм с помощью фейковых фото не получится. Только после проверки пользователь получит доступ к материалам для взрослых. Полученные фото не будут сохраняться и передаваться третьим лицам, утверждает «Код Дурова». Нововведение пока будет касаться только пользователей из ряда стран, в которых законодательство требует прохождения такой идентификации (например, Великобритания).