Размер пенсий женщин в России впервые за 10 лет стал больше, чем у мужчин

В России средний размер пенсий женщин впервые с 2015 года превысил выплаты мужчинам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Росстата.
Средняя пенсия граждан без учета разделения по полу — 23 175 рублей. Выплата женщинам в среднем составляет 23 249 рублей, в то время как мужчины получают по 23 028 рублей. 10 лет назад пенсия россиянок в среднем равнялась 10 663 рублям, а мужчины получали 11 346 рублей.
Кроме того, Росстат представил разницу в размерах пенсий между пенсионерами, которые живут в селах и городах. По данным на 1 января 2025 года, средний размер пенсий в сельской местности составил 20 722 рубля, а в городах — 24 005 рублей.
Каждый пятый россиянин скучает по работе во время отпуска. Особенно это касается женщин и тех, кто зарабатывает меньше 50 тысяч рублей. Участники опроса, проведенного порталом Superjob, отметили, что им не хватает трудовой нагрузки и коллег. А еще возможности не готовить и питаться в корпоративной столовой