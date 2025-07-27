Размер пенсий женщин в России впервые за 10 лет стал больше, чем у мужчин

Каждый пятый россиянин скучает по работе во время отпуска. Особенно это касается женщин и тех, кто зарабатывает меньше 50 тысяч рублей. Участники опроса, проведенного порталом Superjob, отметили, что им не хватает трудовой нагрузки и коллег. А еще возможности не готовить и питаться в корпоративной столовой