Зумеры поступают в космическую академию в тизере нового «Звездного пути»

Paramount+ представил тизер-трейлер нового сериала «Звездный путь: Академия звездного флота» («Star Trek: Starfleet Academy»). Его премьера ожидается в начале 2026 года.
Действие сериала развернется в XXXII веке ― после финала «Звездного пути: Дискавери». Сюжет рассказывает о первом наборе в Академию звездного флота спустя более 120 лет отсутствия Федерации на Земле.
Как отмечает THR, это первый в истории франшизы сериал, сосредоточенный на героях в возрасте чуть за 20. В актерский состав вошли в основном представители поколения Z, которые играют кадетов. В первом сезоне героям придется справляться с «зарождающейся дружбой, бурными соперничествами, первой любовью и новым врагом», гласит синопсис.
Обладательница «Оскара» Холли Хантер исполняет роль Налы Аке — главы Академии и капитана звездолета USS Athena. В тизере она произносит приветственную речь, сообщая кадетам, что они научатся «навыкам, которые сформировали величайших офицеров». Роль главного антагониста ― инопланетного злодея по имени Нус Брак ― досталась Полу Джаматти.
С ними на экране появятся Сандро Роста, Керрис Брукс, Белла Шепард, Джордж Хокинс, Карим Диан и Зои Стайнер. Шоураннерами выступают Алекс Куртцман и Нога Ландау.
В последние годы Paramount+ активно расширяла вселенную «Звездного пути»: с 2017 года вышли сериалы «Дискавери», «Пикар», «Странные новые миры» а также два анимационных проекта ― «Нижние палубы» и «Протозвезда». Однако большинство из них либо завершились, либо подходя к концу. «Странные новые пути», несмотря на популярность, недавно был продлен лишь до пятого — финального — сезона.