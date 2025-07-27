Зумеры поступают в космическую академию в тизере нового «Звездного пути»

Как отмечает THR, это первый в истории франшизы сериал, сосредоточенный на героях в возрасте чуть за 20. В актерский состав вошли в основном представители поколения Z, которые играют кадетов. В первом сезоне героям придется справляться с «зарождающейся дружбой, бурными соперничествами, первой любовью и новым врагом», гласит синопсис.