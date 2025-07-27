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Зумеры поступают в космическую академию в тизере нового «Звездного пути»

Фото: Paramount Plus/YouTube

Paramount+ представил тизер-трейлер нового сериала «Звездный путь: Академия звездного флота» («Star Trek: Starfleet Academy»). Его премьера ожидается в начале 2026 года.

Действие сериала развернется в XXXII веке ― после финала «Звездного пути: Дискавери». Сюжет рассказывает о первом наборе в Академию звездного флота спустя более 120 лет отсутствия Федерации на Земле.

Как отмечает THR, это первый в истории франшизы сериал, сосредоточенный на героях в возрасте чуть за 20. В актерский состав вошли в основном представители поколения Z, которые играют кадетов. В первом сезоне героям придется справляться с «зарождающейся дружбой, бурными соперничествами, первой любовью и новым врагом», гласит синопсис.

Видео: Paramount Plus/YouTube

Обладательница «Оскара» Холли Хантер исполняет роль Налы Аке — главы Академии и капитана звездолета USS Athena. В тизере она произносит приветственную речь, сообщая кадетам, что они научатся «навыкам, которые сформировали величайших офицеров». Роль главного антагониста ― инопланетного злодея по имени Нус Брак ― досталась Полу Джаматти.

С ними на экране появятся Сандро Роста, Керрис Брукс, Белла Шепард, Джордж Хокинс, Карим Диан и Зои Стайнер. Шоураннерами выступают Алекс Куртцман и Нога Ландау.

В последние годы Paramount+ активно расширяла вселенную «Звездного пути»: с 2017 года вышли сериалы «Дискавери», «Пикар», «Странные новые миры» а также два анимационных проекта ― «Нижние палубы» и «Протозвезда». Однако большинство из них либо завершились, либо подходя к концу. «Странные новые пути», несмотря на популярность, недавно был продлен лишь до пятого — финального — сезона.

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