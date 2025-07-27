Школьные чаты нескольких регионов переведут в мессенджер Max

В пилотный проект по переходу школьных чатов на мессенджер Max вошли шесть регионов России, сообщает «Коммерсантъ Волга-Урал».
Это республики Татарстан, Марий Эл и Алтай, Ханты-Мансийский автономный округ, а также Владимирская и Тверская области. По данным издания, школьные чаты в образовательной платформе «Сферум» и VK Мессенджере планируется закрыть и перенести их в Max.
В Татарстане переход начнется с 1 сентября 2025 года и пройдет в три этапа: сначала подключатся сотрудники Министерства образования, затем администрации школ и детских садов, а на третьем этапе — родители и учащиеся. Планом предусмотрено закрытие чатов в «Сферуме» и VK Мессенджере в ноябре 2025 года. Переход должен быть завершен к 1 ноября, рассказали изданию в пресс-службе Минобрнауки республики.
Формальных санкций за отказ от использования Max для школьных коммуникаций не будет, но могут возникнуть трудности с получением актуальной информации, считает партнер юридической компании «Яхатин» Антон Смирнов. «Если в Max перенесут обсуждения классных вопросов или родительские чаты, отказ от сервиса может изолировать родителя от этих процессов», — отметил он в беседе с изданием.