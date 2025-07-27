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Школьные чаты нескольких регионов переведут в мессенджер Max

Фото: William Hook/Unsplash

В пилотный проект по переходу школьных чатов на мессенджер Max вошли шесть регионов России, сообщает «Коммерсантъ Волга-Урал».

Это республики Татарстан, Марий Эл и Алтай, Ханты-Мансийский автономный округ, а также Владимирская и Тверская области. По данным издания, школьные чаты в образовательной платформе «Сферум» и VK Мессенджере планируется закрыть и перенести их в Max.

В Татарстане переход начнется с 1 сентября 2025 года и пройдет в три этапа: сначала подключатся сотрудники Министерства образования, затем администрации школ и детских садов, а на третьем этапе — родители и учащиеся. Планом предусмотрено закрытие чатов в «Сферуме» и VK Мессенджере в ноябре 2025 года. Переход должен быть завершен к 1 ноября, рассказали изданию в пресс-службе Минобрнауки республики.

Формальных санкций за отказ от использования Max для школьных коммуникаций не будет, но могут возникнуть трудности с получением актуальной информации, считает партнер юридической компании «Яхатин» Антон Смирнов. «Если в Max перенесут обсуждения классных вопросов или родительские чаты, отказ от сервиса может изолировать родителя от этих процессов», — отметил он в беседе с изданием.

Владимир Путин в июне подписал закон о создании национального мессенджера России в июне этого года. Как отмечали в Минцифры, национальным мессенджером станет цифровая платформа Max.

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