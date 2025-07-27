Школьные чаты нескольких регионов переведут в мессенджер Max

В Татарстане переход начнется с 1 сентября 2025 года и пройдет в три этапа: сначала подключатся сотрудники Министерства образования, затем администрации школ и детских садов, а на третьем этапе — родители и учащиеся. Планом предусмотрено закрытие чатов в «Сферуме» и VK Мессенджере в ноябре 2025 года. Переход должен быть завершен к 1 ноября, рассказали изданию в пресс-службе Минобрнауки республики.