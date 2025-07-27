Москвичам пообещали жару до плюс 31

На следующей неделе в Москве температура превысит климатическую норму на 4-5 градусов. Об этом РИА «Новости» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«В понедельник и вторник в Москве плюс 28 ― плюс 30 градусов, в среду и четверг воздух прогреется до плюс 29 ― плюс 31 градуса, в пятницу температурный фон вернется к значениям начала недели. Тепло будет и по ночам — преобладающий фон температуры — плюс 14 — плюс 19 градусов», ― сказал он.
Синоптик отметил, что на предстоящей неделе столичный регион ждет стабильная погода с небольшой облачностью и отсутствием осадков. В конце недели, по словам Леуса, возможны грозовые дожди ― они «собьют жару» до плюс 24-26 градусов.
После рекордных ливней в начале этой недели к выходным дневная температура в столице поднялась почти до плюс 30. В МЧС рекомендовали москвичам пить больше воды, носить одежду из натуральных тканей и по возможности держаться в тени.