Москвичам пообещали жару до плюс 31

«В понедельник и вторник в Москве плюс 28 ― плюс 30 градусов, в среду и четверг воздух прогреется до плюс 29 ― плюс 31 градуса, в пятницу температурный фон вернется к значениям начала недели. Тепло будет и по ночам — преобладающий фон температуры — плюс 14 — плюс 19 градусов», ― сказал он.