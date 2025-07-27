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У фильма «Играй как Бэкхем» появится сиквел

Фото: Redbus Film Distribution

К фильму «Играй как Бэкхем», в котором сыграли Параминдер Награ и Кира Найтли, разрабатывают сиквел. О работе над продолжением сообщила изданию Deadline режиссер оригинальной картины Гуриндер Чадха.

По ее словам, исполнители главных ролей и другие участники каста «знают, что ведется работа над продолжением, но, конечно, хотят сначала увидеть сценарий, прежде чем принимать решение». Режиссер выразила надежду, что все актеры захотят вернуться.

«Все зависит от сценария и от того, понравится ли он актерам. Я очень стараюсь, чтобы у каждого героя, которого я возвращаю, была полноценная арка и значимые сцены», ― отметила она.

Чадха отметила, что последние два года подумывала о сиквеле ― полнометражном или многосерийном. Ее подталкивал к этому растущий интерес к женскому футболу во всем мире. Всего около месяца назад к режиссеру пришла идея того, как это можно реализовать.

Автор фильма рассчитывает выпустить его в 2027 году ― к 25-летию премьеры «Играй как Бэкхем» в Великобритании.

По словам Чадхи, первый фильм поддержал девушек и стал частью популяризации женского футбола. «Я чувствую, что могу сделать еще больше. Это будет сильное, но и радостное кино. Хочется верить, что мы снова сможем подарить ту самую радость и вдохновение, как 23 года назад, — вновь поставить женщин и девушек в центр внимания», ― сказала она.

«Играй как Бекхэм» ― британская комедийная драма, вышедшая в 2002 году. Она рассказывает о 18-летней индианке (Парминдер Награ), которая мечтает стать профессиональной футболисткой, но ее семья ― против. Однажды Джесс встречает на тренировке Джулс (Кира Найтли), которая приглашает ее в женскую команду.

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