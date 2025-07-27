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В Индии переиздадут фильм с альтернативной концовкой, сгенерированной ИИ

Постер "Безумно влюбленного". Иллюстрация: Eros Media Group

В Индии перевыпустят романтическую драму «Безумно влюбленный» («Raanjhanaa») с альтернативным концом, сгенерированным ИИ. Это может стать первым таким случаем в мировой киноиндустрии, сообщает The Guardian.

«Безумно влюбленный» впервые вышел на экраны в 2013 году. Фильм рассказывает о трагической любви между индуистом и мусульманкой. 1 августа 2025-го картина выйдет в повторный прокат под названием «Ambikapathy». В новой версии трагическую концовку заменят на счастливую с помощью ИИ.

Переизданием занимается индийская кинокомпания Eros Media Group. Ее гендиректор Прадрип Двиведи называет это «экспериментальным первым шагом» в долгосрочной творческой и коммерческой стратегии студии. По его словам, Eros всерьез задумалась о том, чтобы изменить с помощью ИИ более 3000 фильмов из своей библиотеки.

«Безумно влюбленного» решили отредактировать без ведома его режиссера Аананда Л. Рая. Он узнал о переиздании из СМИ и раскритиковал решение студии.

«У меня разбито сердце — неужели нас ждет такое будущее, где замысел и авторство ничего не значат? — прокомментировал он. — Все, что я могу сделать — это дистанцироваться от этого безрассудного и антиутопического эксперимента».

Как отмечает The Guardian, изменение концовки на хэппи-энд может повлиять на восприятие межконфессионального сюжета ― особенно острого в политико-культурном контексте современной Индии. «Фильм работает именно потому, что его герои бросают вызов социальным нормам. Решать, что такое „счастливый конец“, спустя 13 лет — это пугающе», ― считает кинокритик Сучарита Тьяги.

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