В Индии переиздадут фильм с альтернативной концовкой, сгенерированной ИИ

Переизданием занимается индийская кинокомпания Eros Media Group. Ее гендиректор Прадрип Двиведи называет это «экспериментальным первым шагом» в долгосрочной творческой и коммерческой стратегии студии. По его словам, Eros всерьез задумалась о том, чтобы изменить с помощью ИИ более 3000 фильмов из своей библиотеки.