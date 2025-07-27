В США назвали ребенка в честь пары Тейлор Свифт и Трэвиса Келси

В американском штате Миссури родители дали новорожденной девочке имя в честь певицы Тейлор Свифт и ее парня, футболиста Трэвис Келси, пишет People. Ребенка назвали Келси Тейлор.
«Мы рады объявить о рождении самой юной cвифти (так называют фанатов Тейлор Свифт — Прим. Ред.) и нового члена The Kansas City Chiefs (название команды, в которой играет Трэвис — Прим. Ред)», — написали в подписи к фотографии в больнице Либерти.
Свифт и Келси встречаются с 2023 года. Их совместные выходы активно распространяются в американских медиа и соцсетях.
В мае стало известно, что Тейлор Свифт вернула права на свои первые шесть альбомов. Звезда также получила права на свои видеоклипы, концертные записи, обложки альбомов, фотографии и неизданные песни. Это ей удалось благодаря рекордным сборам с тура «Eras Tour». «Я время от времени заливаюсь слезами радости с тех пор, как узнала, что это действительно происходит. Я действительно могу сказать эти слова: вся музыка, которую я когда‑либо делала… теперь принадлежит… мне», — сказала Тейлор.