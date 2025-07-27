В США назвали ребенка в честь пары Тейлор Свифт и Трэвиса Келси

В мае стало известно, что Тейлор Свифт вернула права на свои первые шесть альбомов. Звезда также получила права на свои видеоклипы, концертные записи, обложки альбомов, фотографии и неизданные песни. Это ей удалось благодаря рекордным сборам с тура «Eras Tour». «Я время от времени заливаюсь слезами радости с тех пор, как узнала, что это действительно происходит. Я действительно могу сказать эти слова: вся музыка, которую я когда‑либо делала… теперь принадлежит… мне», — сказала Тейлор.