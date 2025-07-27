В «Союзмультфильме» отметили, что ниша подросткового кино в России пустует

Осетинская сказала, что российская анимационная школа обладает уникальными наследием, традициями и художественными техниками, у которых нет аналогов в мире. При этом, по ее словам, ни в советские годы, ни в XX веке отрасль не была индустрией. «Именно в этом качестве ей пришлось заново родиться немногим больше 20 лет назад», — пояснила генпродюсер.