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В «Союзмультфильме» отметили, что ниша подросткового кино в России пустует

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Ниша современного подросткового кинематографа в России не заполнена, сказала в разговоре с ТАСС генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская.

«Одним из наших приоритетов являются сериальные проекты для возрастной группы 10-18 лет. Ниша подросткового контента в России пока в значительной мере пустует, поскольку здесь мы имеем дело с самой нестабильной с точки зрения интересов и паттернов потребления аудиторной группой, но мы рассчитываем завоевать ее внимание», — сказала она.

Отвечая на вопрос агентства, на чем сосредоточен «Союзмультфильм» сегодня, Осетинская пояснила, что в производственном портфеле киностудии преобладают сериальные проекты, но в планах на ближайшее время — перераспределить ресурсы в пользу полнометражного кино. По ее словам, это соответствует общемировому запросу на семейный контент.

Осетинская сказала, что российская анимационная школа обладает уникальными наследием, традициями и художественными техниками, у которых нет аналогов в мире. При этом, по ее словам, ни в советские годы, ни в XX веке отрасль не была индустрией. «Именно в этом качестве ей пришлось заново родиться немногим больше 20 лет назад», — пояснила генпродюсер.

В «Союзмультфильме» в прошлом году рассказывали, что собираются потратить 1-1,2 млрд рублей на производство фильмов о российских супергероях, которые должны стать «ответом Marvel». При этом в студии отметили, что при таком бюджете ленты не окупят себя без госфинансирования.

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