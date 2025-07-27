Венецианскую работу Бэнкси «Ребенок-мигрант» сняли со стены для реставрации

Работу Бэнкси Migrant Child («Ребенок-мигрант») сняли со стены здания в Венеции, чтобы отреставрировать. Об этом сообщает Associated Press.
Мурал, выступающий над венецианским каналом, сильно пострадал от влаги. За шесть лет примерно треть изображения оказалась повреждена.
Работу решили демонтировать вместе с куском фасада. После реставрации ее не планируют возвращать на место. «Ребенка-мигранта» будут выставлять на бесплатных культурных мероприятиях, организуемых итальянской финансовой группой Banca Ifis, которая финансирует восстановление граффити.
Рисунок со стены удаляли, консультируясь с представителями Бэнкси. Реставрацию курирует Федерико Боргоньи, который ранее уже очищал поверхность граффити от пыли.
Migrant Child изображает потерпевшего кораблекрушение ребенка в спасательном жилете с розовой дымовой шашкой. Работа появилась на набережной Рио-ди-Сан-Панталон в мае 2019 года и была подтверждена самим Бэнкси. Мурал был отмечен на онлайн-картах и стал туристической достопримечательностью.
В конце мая Бэнкси представил в Марселе новую работу ― рисунок маяка на блеклой стене с надписью: «Я хочу быть тем, кого ты во мне видел (а)». Рядом с рисунком расположен уличный столб, от которого художник нарисовал тень, создающую иллюзию, будто сам столб превращается в маяк.