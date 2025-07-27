Венецианскую работу Бэнкси «Ребенок-мигрант» сняли со стены для реставрации

Esquire назвал 25 лучших фильмов о супергероях всех времен
Рекордные волны жары затронули 96% Мирового океана
Джон Сина сражается с альтернативной версией себя в трейлере второго сезона «Миротворца»
Актеры «Теда Лассо» исполнили песню из сериала вместе с группой Mumford & Sons
Бен Стиллер снял документалку о своих покойных родителях — известных комиках
Джек Олкотт из «Декстера» рассказал, что вместе с Майклом С.Холлом отжимался перед съемками
Романтическая комедия «Амели» с Одри Тоту вернется в повторный российский прокат 31 июля
Кот из Ленобласти случайно уплыл в Балтийск — питомец провел неделю без воды и еды и выжил
В летнем кинотеатре Okko на ВДНХ прошла премьера драмеди «Циники»
Гвинет Пэлтроу стала «временным представителем» Astronomer после скандала с изменой главы компании
Вышел новый трейлер «Долгой прогулки» — экранизации антиутопии Стивена Кинга о бегунах
Продолжение «Финеса и Ферба» выйдет в 2026 году
Бэм Марджера не собирается возвращаться во франшизу «Чудаков» после суда с Paramount
Новый сериал от создателя «Во все тяжкие» выйдет на Apple TV+ 7 ноября. Посмотрите видеоанонс
Звездочка в трейлере второго сезона «Поколения Ви»
У «Рика и Морти» появится спин-офф под названием «Президент Кёртис»
Онжаню Эллис-Тейлор и Исайя Уитлок-мл. снимутся в ленте «The Body Is Water»
Эдвин Рюдинг из «Молодых монархов» и Айрис Апатоу появятся в фильме «Голодные игры: Рассвет жатвы»
«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» получил трейлер третьего сезона и анонсировал финал шоу
На Филиппинах разместили самый большой автомат с игрушками
Брэд Питт признался, что в начале карьеры был «ослеплен» актрисами из фильма «Тельма и Луиза»
Умерла Клео Лейн — самая успешная джазовая певица Великобритании
Звезду вестерна «Эддингтон» Майкла Уорда обвиняют в изнасиловании и сексуализированном насилии
В правительстве предлагают продавать товары 18+ на маркетплейсах только по биометрии
Джастина Тимберлейка раскритиковали за плохое выступление в Румынии
Создатели «Проекта „Аве Мария“» снимут фильм о первых американских женщинах-астронавтах
Звезда «Отбросов» Джозеф Гилган в тизере седьмого и последнего сезона сериала «Голяк»
Тюленя Крошика начали готовить к жизни на воле. Он находится рядом с людьми уже 9 лет

Венецианскую работу Бэнкси «Ребенок-мигрант» сняли со стены для реставрации

Фото: NurPhoto/Getty Images

Работу Бэнкси Migrant Child («Ребенок-мигрант») сняли со стены здания в Венеции, чтобы отреставрировать. Об этом сообщает Associated Press.

Мурал, выступающий над венецианским каналом, сильно пострадал от влаги. За шесть лет примерно треть изображения оказалась повреждена.

Работу решили демонтировать вместе с куском фасада. После реставрации ее не планируют возвращать на место. «Ребенка-мигранта» будут выставлять на бесплатных культурных мероприятиях, организуемых итальянской финансовой группой Banca Ifis, которая финансирует восстановление граффити.

Рисунок со стены удаляли, консультируясь с представителями Бэнкси. Реставрацию курирует Федерико Боргоньи, который ранее уже очищал поверхность граффити от пыли.

Migrant Child изображает потерпевшего кораблекрушение ребенка в спасательном жилете с розовой дымовой шашкой. Работа появилась на набережной Рио-ди-Сан-Панталон в мае 2019 года и была подтверждена самим Бэнкси. Мурал был отмечен на онлайн-картах и стал туристической достопримечательностью.

В конце мая Бэнкси представил в Марселе новую работу ― рисунок маяка на блеклой стене с надписью: «Я хочу быть тем, кого ты во мне видел (а)». Рядом с рисунком расположен уличный столб, от которого художник нарисовал тень, создающую иллюзию, будто сам столб превращается в маяк.

Расскажите друзьям