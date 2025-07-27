Марк Эйдельштейн может сыграть Левитана в байопике о нем

Актер Марк Эйдельштейн, сыгравший в фильме «Анора», рассматривается на главную роль в байопике о дикторе Юрии Левитане. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на продюсера Рубена Дишдишян.
По словам продюсера, проект находится в разработке уже более 10 лет. «У нас есть сценарий фильма о Юрии Левитане. <…> В дримкасте фигурирует именно Марк Эйдельштейн. Я бы хотел с ним встретиться, рассказать про проект, узнать, как он на это смотрит. Было бы здорово, если бы он сыграл», — сказал он.
Сейчас работа над сценарием возобновлена. «Это будет сильная история. Как мы знаем, Гитлер объявил его главным врагом и лично отдал приказ, чтобы после взятия Москвы первым повесить именно Левитана. Мы бы очень хотели отразить перипетии жизни этой личности на большом экране», — отметил Дишдишян.
Он также добавил, что ранее на роль Левитана рассматривался Константин Хабенский. «У него хороший голос, а это очень важная составляющая истории. Но Хабенский не подошел по возрасту — ему уже 53, а в сценарии герою 27 лет», — заключил продюсер.
14 августа в прокат выйдет мокьюментари «Надо снимать фильмы о любви» с Марком Эйдельштейномв. Режиссер проекта — Роман Михайлов.