Марк Эйдельштейн может сыграть Левитана в байопике о нем

Esquire назвал 25 лучших фильмов о супергероях всех времен
Рекордные волны жары затронули 96% Мирового океана
Джон Сина сражается с альтернативной версией себя в трейлере второго сезона «Миротворца»
Актеры «Теда Лассо» исполнили песню из сериала вместе с группой Mumford & Sons
Бен Стиллер снял документалку о своих покойных родителях — известных комиках
Джек Олкотт из «Декстера» рассказал, что вместе с Майклом С.Холлом отжимался перед съемками
Романтическая комедия «Амели» с Одри Тоту вернется в повторный российский прокат 31 июля
Кот из Ленобласти случайно уплыл в Балтийск — питомец провел неделю без воды и еды и выжил
В летнем кинотеатре Okko на ВДНХ прошла премьера драмеди «Циники»
Гвинет Пэлтроу стала «временным представителем» Astronomer после скандала с изменой главы компании
Вышел новый трейлер «Долгой прогулки» — экранизации антиутопии Стивена Кинга о бегунах
Продолжение «Финеса и Ферба» выйдет в 2026 году
Бэм Марджера не собирается возвращаться во франшизу «Чудаков» после суда с Paramount
Новый сериал от создателя «Во все тяжкие» выйдет на Apple TV+ 7 ноября. Посмотрите видеоанонс
Звездочка в трейлере второго сезона «Поколения Ви»
У «Рика и Морти» появится спин-офф под названием «Президент Кёртис»
Онжаню Эллис-Тейлор и Исайя Уитлок-мл. снимутся в ленте «The Body Is Water»
Эдвин Рюдинг из «Молодых монархов» и Айрис Апатоу появятся в фильме «Голодные игры: Рассвет жатвы»
«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» получил трейлер третьего сезона и анонсировал финал шоу
На Филиппинах разместили самый большой автомат с игрушками
Брэд Питт признался, что в начале карьеры был «ослеплен» актрисами из фильма «Тельма и Луиза»
Умерла Клео Лейн — самая успешная джазовая певица Великобритании
Звезду вестерна «Эддингтон» Майкла Уорда обвиняют в изнасиловании и сексуализированном насилии
В правительстве предлагают продавать товары 18+ на маркетплейсах только по биометрии
Джастина Тимберлейка раскритиковали за плохое выступление в Румынии
Создатели «Проекта „Аве Мария“» снимут фильм о первых американских женщинах-астронавтах
Звезда «Отбросов» Джозеф Гилган в тизере седьмого и последнего сезона сериала «Голяк»
Тюленя Крошика начали готовить к жизни на воле. Он находится рядом с людьми уже 9 лет

Марк Эйдельштейн может сыграть Левитана в байопике о нем

Фото: Start Studio

Актер Марк Эйдельштейн, сыгравший в фильме «Анора», рассматривается на главную роль в байопике о дикторе Юрии Левитане. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на продюсера Рубена Дишдишян.

По словам продюсера, проект находится в разработке уже более 10 лет. «У нас есть сценарий фильма о Юрии Левитане. <…> В дримкасте фигурирует именно Марк Эйдельштейн. Я бы хотел с ним встретиться, рассказать про проект, узнать, как он на это смотрит. Было бы здорово, если бы он сыграл», — сказал он.

Сейчас работа над сценарием возобновлена. «Это будет сильная история. Как мы знаем, Гитлер объявил его главным врагом и лично отдал приказ, чтобы после взятия Москвы первым повесить именно Левитана. Мы бы очень хотели отразить перипетии жизни этой личности на большом экране», — отметил Дишдишян.

Он также добавил, что ранее на роль Левитана рассматривался Константин Хабенский. «У него хороший голос, а это очень важная составляющая истории. Но Хабенский не подошел по возрасту — ему уже 53, а в сценарии герою 27 лет», — заключил продюсер.

14 августа в прокат выйдет мокьюментари «Надо снимать фильмы о любви» с Марком Эйдельштейномв. Режиссер проекта — Роман Михайлов.

Расскажите друзьям