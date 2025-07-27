Марк Эйдельштейн может сыграть Левитана в байопике о нем

По словам продюсера, проект находится в разработке уже более 10 лет. «У нас есть сценарий фильма о Юрии Левитане. <…> В дримкасте фигурирует именно Марк Эйдельштейн. Я бы хотел с ним встретиться, рассказать про проект, узнать, как он на это смотрит. Было бы здорово, если бы он сыграл», — сказал он.