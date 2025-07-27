Рекордные волны жары затронули 96% Мирового океана

Esquire назвал 25 лучших фильмов о супергероях всех времен
Джон Сина сражается с альтернативной версией себя в трейлере второго сезона «Миротворца»
Актеры «Теда Лассо» исполнили песню из сериала вместе с группой Mumford & Sons
Бен Стиллер снял документалку о своих покойных родителях — известных комиках
Джек Олкотт из «Декстера» рассказал, что вместе с Майклом С.Холлом отжимался перед съемками
Романтическая комедия «Амели» с Одри Тоту вернется в повторный российский прокат 31 июля
Кот из Ленобласти случайно уплыл в Балтийск — питомец провел неделю без воды и еды и выжил
В летнем кинотеатре Okko на ВДНХ прошла премьера драмеди «Циники»
Гвинет Пэлтроу стала «временным представителем» Astronomer после скандала с изменой главы компании
Вышел новый трейлер «Долгой прогулки» — экранизации антиутопии Стивена Кинга о бегунах
Продолжение «Финеса и Ферба» выйдет в 2026 году
Бэм Марджера не собирается возвращаться во франшизу «Чудаков» после суда с Paramount
Новый сериал от создателя «Во все тяжкие» выйдет на Apple TV+ 7 ноября. Посмотрите видеоанонс
Звездочка в трейлере второго сезона «Поколения Ви»
У «Рика и Морти» появится спин-офф под названием «Президент Кёртис»
Онжаню Эллис-Тейлор и Исайя Уитлок-мл. снимутся в ленте «The Body Is Water»
Эдвин Рюдинг из «Молодых монархов» и Айрис Апатоу появятся в фильме «Голодные игры: Рассвет жатвы»
«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» получил трейлер третьего сезона и анонсировал финал шоу
На Филиппинах разместили самый большой автомат с игрушками
Брэд Питт признался, что в начале карьеры был «ослеплен» актрисами из фильма «Тельма и Луиза»
Умерла Клео Лейн — самая успешная джазовая певица Великобритании
Звезду вестерна «Эддингтон» Майкла Уорда обвиняют в изнасиловании и сексуализированном насилии
В правительстве предлагают продавать товары 18+ на маркетплейсах только по биометрии
Джастина Тимберлейка раскритиковали за плохое выступление в Румынии
Создатели «Проекта „Аве Мария“» снимут фильм о первых американских женщинах-астронавтах
Звезда «Отбросов» Джозеф Гилган в тизере седьмого и последнего сезона сериала «Голяк»
Тюленя Крошика начали готовить к жизни на воле. Он находится рядом с людьми уже 9 лет
Стив Бушеми рассказал, как провалил прослушивание на роль в фильме «Алюминиевые человечки»

Рекордные волны жары затронули 96% Мирового океана

Фото: NASA

В 2023 году морские волны жары стали самыми масштабными и продолжительными за все время наблюдений. Они охватили 96% Мирового океана, пишет Live Science со ссылкой на исследование международной группы ученых, опубликованное в журнале Science.

Исследователи считают, что экстремальная жара в Мировом океане может свидетельствовать о точке невозврата, которая приведет к фундаментальным переменам в гидросфере.

Как поясняет Live Science, морские тепловые волны могут наносить серьезный ущерб морским экосистемам — вызывать обесцвечивание кораллов, массовую гибель морских организмов, подрывать рыболовство и аквакультуру.

Ученые под руководством профессора Южного научно-технологического университета (Китай) Цзэна Чжэньчжуна всесторонне изучили морские волны жары 2023 года. Они использовали спутниковые наблюдения и данные о циркуляции океанов.

Выяснилось, что 2023 год побил рекорды по температуре, продолжительности и географическому охвату морских тепловых волн. В среднем такие волны длились в четыре раза дольше обычного и затронули 96% площади Мирового океана.

Наиболее интенсивное потепление было зафиксировано в северной Атлантике, а также в тропической, южной и северной частях Тихого океана — на эти регионы пришлось 90% аномального нагрева океанов. В северной Атлантике тепловая волна продолжалась 525 дней, а в юго-западной части Тихого океана были побиты рекорды по продолжительности и площади охвата.

Среди причин столь экстремальных волн ученые назвали рост солнечной радиации из‑за уменьшения облачности, ослабление ветров и изменение океанических течений. Свою роль мог сыграть и Эль-Ниньо ― климатическое явление, при котором поверхность воды в центральной и восточной части Тихого океана становится теплее нормы.

Пока неясно, достигли ли океаны точки невозврата ― такого момента, когда изменения климата становятся необратимыми. Дело в том, что взаимодействие океана и атмосферы построено на множестве обратных связей, и оценить количественно, когда оно фундаментально изменится, крайне сложно.

Расскажите друзьям