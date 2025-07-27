Рекордные волны жары затронули 96% Мирового океана

В 2023 году морские волны жары стали самыми масштабными и продолжительными за все время наблюдений. Они охватили 96% Мирового океана, пишет Live Science со ссылкой на исследование международной группы ученых, опубликованное в журнале Science.
Исследователи считают, что экстремальная жара в Мировом океане может свидетельствовать о точке невозврата, которая приведет к фундаментальным переменам в гидросфере.
Как поясняет Live Science, морские тепловые волны могут наносить серьезный ущерб морским экосистемам — вызывать обесцвечивание кораллов, массовую гибель морских организмов, подрывать рыболовство и аквакультуру.
Ученые под руководством профессора Южного научно-технологического университета (Китай) Цзэна Чжэньчжуна всесторонне изучили морские волны жары 2023 года. Они использовали спутниковые наблюдения и данные о циркуляции океанов.
Выяснилось, что 2023 год побил рекорды по температуре, продолжительности и географическому охвату морских тепловых волн. В среднем такие волны длились в четыре раза дольше обычного и затронули 96% площади Мирового океана.
Наиболее интенсивное потепление было зафиксировано в северной Атлантике, а также в тропической, южной и северной частях Тихого океана — на эти регионы пришлось 90% аномального нагрева океанов. В северной Атлантике тепловая волна продолжалась 525 дней, а в юго-западной части Тихого океана были побиты рекорды по продолжительности и площади охвата.
Среди причин столь экстремальных волн ученые назвали рост солнечной радиации из‑за уменьшения облачности, ослабление ветров и изменение океанических течений. Свою роль мог сыграть и Эль-Ниньо ― климатическое явление, при котором поверхность воды в центральной и восточной части Тихого океана становится теплее нормы.
Пока неясно, достигли ли океаны точки невозврата ― такого момента, когда изменения климата становятся необратимыми. Дело в том, что взаимодействие океана и атмосферы построено на множестве обратных связей, и оценить количественно, когда оно фундаментально изменится, крайне сложно.