Рекордные волны жары затронули 96% Мирового океана

Наиболее интенсивное потепление было зафиксировано в северной Атлантике, а также в тропической, южной и северной частях Тихого океана — на эти регионы пришлось 90% аномального нагрева океанов. В северной Атлантике тепловая волна продолжалась 525 дней, а в юго-западной части Тихого океана были побиты рекорды по продолжительности и площади охвата.