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Esquire назвал 25 лучших фильмов о супергероях всех времен

Esquire составил список из 25 лучших супергеройских фильмов ― главного, по мнению издания, жанра XXI века. Не смотря на их доминирование в массовой культуре, лишь немногие фильмы о супергероях можно по праву считать лучшими, отмечает журнал.

На первой строчке рейтинга оказался «Супермен» 1978 года с Кристофером Ривом. Именно с этой картины начался стремительный взлет жанра. «Монументальный „Супермен“ Ричарда Доннера действительно заставил нас поверить, что человек может летать», ― пишет Esqiure.

Следом идет «Человек-паук-2» 2004 года. В нем персонаж Тоби Магуайра начинает сомневаться, стоит ли быть супергероем, если за это приходится жертвовать всем, включая отношения с Мэри Джейн. Но все меняется, когда его кумир, доктор Отто Октавиус, превращается в угрожающего злодея Доктора Осьминога. «Помимо легендарных экшен-сцен, в центре фильма лежит сильная драма о том, как важно ставить ответственность выше личного счастья», ― отмечает издание, называя картину «определяющим фильмом эпохи».

Замыкает тройку «Темный Рыцарь» (2008) Кристофера Нолана ― продолжение фильма «Бэтмен: Начало» (2005). «Картина Нолана — это признание в любви фильму „Схватка“ Майкла Манна, только через призму истории о Бэтмене. Темный рыцарь — это криминальный эпос, в котором просто случайно есть супергерой. Безусловная классика», ― считает журнал.

Полностью топ-25 выглядит следующим образом:

  1. «Супермен» (1978);
  2. «Человек-паук‑2» (2004);
  3. «Темный рыцарь» (2008);
  4. «Мстители» (2012);
  5. «Суперсемейка» (2004);
  6. «Черная пантера» (2018);
  7. «Чудо-женщина» (2017);
  8. «Неуязвимый» (2000);
  9. «Люди Икс — 2» (2003);
  10. «Бэтмен» (1989);
  11. «Человек-паук: Через вселенные» (2018);
  12. «Бэтмен» (2022);
  13. «Логан» (2017);
  14. «Ворон» (1994);
  15. «Первый мститель: Другая война» (2014);
  16. «Хеллбой: Герой из пекла» (2004);
  17. «Новый Камен Райдер» (2023);
  18. «Стражи Галактики. Часть 2» (2017);
  19. «Мстители: Финал» (2019);
  20. «Супермен‑2» (1980);
  21. «Хранители» (2009);
  22. «Тор: Рагнарек» (2017);
  23. «Супер» (2010);
  24. «Шазам!» (2019);
  25. «Громовержцы» (2025).
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