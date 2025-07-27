Esquire назвал 25 лучших фильмов о супергероях всех времен

Следом идет «Человек-паук-2» 2004 года. В нем персонаж Тоби Магуайра начинает сомневаться, стоит ли быть супергероем, если за это приходится жертвовать всем, включая отношения с Мэри Джейн. Но все меняется, когда его кумир, доктор Отто Октавиус, превращается в угрожающего злодея Доктора Осьминога. «Помимо легендарных экшен-сцен, в центре фильма лежит сильная драма о том, как важно ставить ответственность выше личного счастья», ― отмечает издание, называя картину «определяющим фильмом эпохи».