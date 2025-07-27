Esquire назвал 25 лучших фильмов о супергероях всех времен

Esquire составил список из 25 лучших супергеройских фильмов ― главного, по мнению издания, жанра XXI века. Не смотря на их доминирование в массовой культуре, лишь немногие фильмы о супергероях можно по праву считать лучшими, отмечает журнал.
На первой строчке рейтинга оказался «Супермен» 1978 года с Кристофером Ривом. Именно с этой картины начался стремительный взлет жанра. «Монументальный „Супермен“ Ричарда Доннера действительно заставил нас поверить, что человек может летать», ― пишет Esqiure.
Следом идет «Человек-паук-2» 2004 года. В нем персонаж Тоби Магуайра начинает сомневаться, стоит ли быть супергероем, если за это приходится жертвовать всем, включая отношения с Мэри Джейн. Но все меняется, когда его кумир, доктор Отто Октавиус, превращается в угрожающего злодея Доктора Осьминога. «Помимо легендарных экшен-сцен, в центре фильма лежит сильная драма о том, как важно ставить ответственность выше личного счастья», ― отмечает издание, называя картину «определяющим фильмом эпохи».
Замыкает тройку «Темный Рыцарь» (2008) Кристофера Нолана ― продолжение фильма «Бэтмен: Начало» (2005). «Картина Нолана — это признание в любви фильму „Схватка“ Майкла Манна, только через призму истории о Бэтмене. Темный рыцарь — это криминальный эпос, в котором просто случайно есть супергерой. Безусловная классика», ― считает журнал.
Полностью топ-25 выглядит следующим образом:
- «Супермен» (1978);
- «Человек-паук‑2» (2004);
- «Темный рыцарь» (2008);
- «Мстители» (2012);
- «Суперсемейка» (2004);
- «Черная пантера» (2018);
- «Чудо-женщина» (2017);
- «Неуязвимый» (2000);
- «Люди Икс — 2» (2003);
- «Бэтмен» (1989);
- «Человек-паук: Через вселенные» (2018);
- «Бэтмен» (2022);
- «Логан» (2017);
- «Ворон» (1994);
- «Первый мститель: Другая война» (2014);
- «Хеллбой: Герой из пекла» (2004);
- «Новый Камен Райдер» (2023);
- «Стражи Галактики. Часть 2» (2017);
- «Мстители: Финал» (2019);
- «Супермен‑2» (1980);
- «Хранители» (2009);
- «Тор: Рагнарек» (2017);
- «Супер» (2010);
- «Шазам!» (2019);
- «Громовержцы» (2025).