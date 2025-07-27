Джон Сина сражается с альтернативной версией себя в трейлере второго сезона «Миротворца»

На Comic-Con в Сан-Диего представили трейлер второго сезона сериала «Миротворец». В презентации участвовали шоураннер Джеймс Ганн и исполнитель главной роли Джон Сина, который вышел на сцену в полном костюме своего героя.
Вскоре трейлер появился на ютуб-канале DC. В ролике Миротворец попадает в параллельную реальность, где «Трава зеленее». Там он более популярный супергерой и может встречаться с Эмилией Харкорд. В конце видео Миротворец сражается с альтернативной версией себя.
Второй сезон сериала стартует на HBO Max 21 августа и будет состоять из восьми эпизодов. Джеймс Ганн говорил, что в новых сериях главный герой будет бороться с демонами, которых раскрыл в первом сезоне.
«Мне нравятся сериалы, в которых персонажи не возвращаются одинаковыми в каждом сезоне. Мне интересен рост, изменения, иногда даже откат назад. И Миротворец в этом сезоне — другой человек», — отмечал он.
Действие второго сезона разворачивается в перезапущенной киновселенной DC, которая официально стартовала с анимационного сериала Ганна «Монстры-коммандос» и продолжилась его блокбастером «Супермен».
Вместе с Синой к своим ролям вернутся Даниель Брукс, Дженнифер Холланд, Фредди Строма, Стив Эйджи и Роберт Патрик. К ним присоединятся Фрэнк Грилло, Дэвид Денман, Сол Родригес и Тим Медоус.
Первый сезон «Миротворца» вышел в 2022 году на стриминге Max (тогда еще HBO Max) и был спин-оффом фильма Ганна «Отряд самоубийц» (2021). Съемки второго сезона стартовали в апреле 2024-го.