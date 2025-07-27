Джон Сина сражается с альтернативной версией себя в трейлере второго сезона «Миротворца»

Вскоре трейлер появился на ютуб-канале DC. В ролике Миротворец попадает в параллельную реальность, где «Трава зеленее». Там он более популярный супергерой и может встречаться с Эмилией Харкорд. В конце видео Миротворец сражается с альтернативной версией себя.