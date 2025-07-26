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Актеры «Теда Лассо» исполнили песню из сериала вместе с группой Mumford & Sons

Фото: кадр из видео @kstatebrock

Актеры Джейсон Судейкис, Ханна Уоддингем, Джуно Темпл и Брендан Хант отпраздновали старт съемок четвертого сезона сериала «Тед Лассо» и вышли на сцену вместе с Mumford & Sons. Участники группы удивили поклонников на концерте группы 24 июля в Канзас-Сити, исполнив со звездами шоу заглавную песню, которую написал фронтмен Маркус Мамфорд.

Судейкис, Уоддингем, Темпл и Хант появились перед зрителями, когда группа начала играть вступительные ноты заглавной песни. По мере того. как музыка становилась громче, Уоддингем и Темпл начали подпрыгивать и танцевать. Когда песня закончилась, исполнители главных ролей в сериале обняли солиста.

Видео: @kstatebrock

Канзас-Сити — родной город и исполнителя главной роли Джейсона Судейкиса, и самого Теда Лассо. В продолжении шоу Судейкис вновь сыграет Теда Лассо, Ханна Уоддингэм — владелицу клуба Ребекку Уэлтон, Джуно Темпл — Кили Джонса, а Брендан Хант — тренера Бирда. В сериале также снимутся Таня Рейнолдс («Сексуальное просвещение»), Джуд Мак («Снова в деле»), Фей Марсей («Андор»), Рекс Хейс, Эшлинг Шарки, Эбби Херн и Грант Фили. Последний сыграет сына Теда Генри, заменив Гаса Тернера, исполнявшего эту роль ранее.

Третий сезон завершился тем, что Тед покинул Англию, чтобы быть ближе к сыну и бывшей жене. В новых сериях герой вернется в клуб «Ричмонд» (часть съемок перенесется в Лондон), чтобы тренировать женскую команду второго дивизиона.

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