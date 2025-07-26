Актеры «Теда Лассо» исполнили песню из сериала вместе с группой Mumford & Sons

Судейкис, Уоддингем, Темпл и Хант появились перед зрителями, когда группа начала играть вступительные ноты заглавной песни. По мере того. как музыка становилась громче, Уоддингем и Темпл начали подпрыгивать и танцевать. Когда песня закончилась, исполнители главных ролей в сериале обняли солиста.