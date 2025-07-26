Согласно синопсису, лента посвящена семье актеров и комиков и исследованию их влияния на поп-культуру. «Для меня большая честь почтить память моих родителей, какими я их знал в детстве, и взглянуть на них по-новому благодаря работе над этим фильмом», — сказал Стиллер. Джерри скончался в 2020 году, почти ровно через пять лет после смерти Миры в мае 2015 года.