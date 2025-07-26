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Бен Стиллер снял документалку о своих покойных родителях — известных комиках

Фото: Ron Galella/Getty Images

Бен Стиллер вместе с Apple Original Films снял документальный фильм «Стиллер и Мира: Ничего не потеряно» о своих покойных родителях Джерри Стиллере и Энн Мире. Картина выйдет в ограниченный прокат 17 октября, а спустя неделю она появится на Apple TV+, сообщает People.

Согласно синопсису, лента посвящена семье актеров и комиков и исследованию их влияния на поп-культуру. «Для меня большая честь почтить память моих родителей, какими я их знал в детстве, и взглянуть на них по-новому благодаря работе над этим фильмом», — сказал Стиллер. Джерри скончался в 2020 году, почти ровно через пять лет после смерти Миры в мае 2015 года.

Последняя режиссерская работа Бена Стиллера — сериал «Разделение». Премьера второго сезона состоялась 17 января 2025 года. Шоу стало лидером по количеству номинаций на премию «Эмми» в этом году. Недавно Стиллер сказал, что у команды сериала есть две идеи для спин-оффов. Он также отметил, что «было бы здорово сделать видеоигру по мотивам „Разделения“».

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