Джек Элкотт из «Декстера» рассказал, что вместе с Майклом С. Холлом отжимался перед съемками

Звезда «Декстера» Джек Элкотт рассказал в интервью People, что ему и его коллеге Майклу С. Холлу иногда нужно было «взбодриться» перед съемкой совместных сцен. Для этого актеры приседали и делали несколько отжиманий.
«Бывало, что мы просто на секунду останавливались и стояли рядом», — сказал Элкотт. Он подчеркнул, что подобные ситуации случались очень редко.
«Вообще мы практически не репетировали реплики. Мы просто концентрировались и играли», — сказал Джек. Он объяснил отсутствие подготовки тем, что позволял себе и Холлу импровизировать, чтобы их игра выглядела естественной.
Премьера сиквела сериала «Декстер» и «Декстер: Новая кровь» «Декстер: Воскрешение» состоялась 11 июля на Paramount+ для подписчиков Showtime, а телевизионная трансляция началась 13 июля. Действие в фильме начинается с событий, показанных в финале мини-сериала «Декстер: Новая кровь». После того как Гаррисон стреляет в отца, тяжело раненный Декстер Морган выживает и отправляется за сыном в Нью-Йорк. В картине также снялись Ума Турман, Питер Динклейдж, Нтаре Гума Мбахо Мвине, Кадиа Сараф, Доминик Фумуса, Эмилия Суарес, Нил Патрик Харрис, Кристен Риттер и другие.