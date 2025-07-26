Романтическая комедия «Амели» с Одри Тоту вернется в повторный российский прокат 31 июля

Главные роли в картине исполнили Одри Тоту, Матье Кассовиц, Рюфюс, Лорелла Кравотта, Серж Мерлен, Жамель Деббуз, Клотильда Молле, Клер Морье, Изабель Нанти, Доминик Пинон. «Амели» получил множество наград и номинаций, включая премию «Сезар» за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучший саундтрек и лучшие декорации. Также лента была номинирована на премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Кроме того, картина удостоилась награды на кинофестивале в Карловых Варах и премии «Золотой орел» за лучший зарубежный фильм в российском прокате.