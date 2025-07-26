Романтическая комедия «Амели» с Одри Тоту вернется в повторный российский прокат 31 июля

31 июля на большие экраны возвращается фильм «Амели» (2001) режиссера Жан-Пьера Жене. Об этом сообщила кинокомпания «Пионер», которая выпустит ленту в повторный прокат.
«Как полет крошечной мухи может вызвать где‑то далеко мощный ураган, так и странные и на первый взгляд непонятные поступки тихой одинокой девушки, живущей в мире своих фантазий, могут навсегда изменить жизнь совершенно разных людей, подарив им счастье и раскрасив окружающий мир яркими красками. Эту девушку зовут Амели Пулен», — говорится в посте.
Героиня картины «Амели» живет в Париже и решает тайно помогать окружающим, чтобы их жизнь стала лучше и счастливее. Через добрые поступки и маленькие чудеса она сама находит путь к любви и счастью.
Главные роли в картине исполнили Одри Тоту, Матье Кассовиц, Рюфюс, Лорелла Кравотта, Серж Мерлен, Жамель Деббуз, Клотильда Молле, Клер Морье, Изабель Нанти, Доминик Пинон. «Амели» получил множество наград и номинаций, включая премию «Сезар» за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучший саундтрек и лучшие декорации. Также лента была номинирована на премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Кроме того, картина удостоилась награды на кинофестивале в Карловых Варах и премии «Золотой орел» за лучший зарубежный фильм в российском прокате.