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Романтическая комедия «Амели» с Одри Тоту вернется в повторный российский прокат 31 июля

Фото: France 3 Cinéma

31 июля на большие экраны возвращается фильм «Амели» (2001) режиссера Жан-Пьера Жене. Об этом сообщила кинокомпания «Пионер», которая выпустит ленту в повторный прокат.

«Как полет крошечной мухи может вызвать где‑то далеко мощный ураган, так и странные и на первый взгляд непонятные поступки тихой одинокой девушки, живущей в мире своих фантазий, могут навсегда изменить жизнь совершенно разных людей, подарив им счастье и раскрасив окружающий мир яркими красками. Эту девушку зовут Амели Пулен», — говорится в посте.

Героиня картины «Амели» живет в Париже и решает тайно помогать окружающим, чтобы их жизнь стала лучше и счастливее. Через добрые поступки и маленькие чудеса она сама находит путь к любви и счастью.

Видео: кинокомпания «Пионер»

Главные роли в картине исполнили Одри Тоту, Матье Кассовиц, Рюфюс, Лорелла Кравотта, Серж Мерлен, Жамель Деббуз, Клотильда Молле, Клер Морье, Изабель Нанти, Доминик Пинон. «Амели» получил множество наград и номинаций, включая премию «Сезар» за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучший саундтрек и лучшие декорации. Также лента была номинирована на премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Кроме того, картина удостоилась награды на кинофестивале в Карловых Варах и премии «Золотой орел» за лучший зарубежный фильм в российском прокате.

Недавно в повторный кинопрокат вышли два ромкома нулевых — «Питер FM» и «Прогулка». Главную роль в обоих фильмах исполнил Евгений Цыганов. 14 августа зрителям снова покажут в кинотеатрах аниме Мамору Хосоды 2009 года «Летние войны».

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