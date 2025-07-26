В сентябре 2024 года сотрудники аэропорта Алматы нашли черного кота по кличке Томас, который в августе сбежал из переноски перед вылетом. Владелица Томаса рассказала, что кот мог воссоединиться с семьей гораздо раньше, если бы сотрудники аэропорта «не выставили бы его на улицу, как мусор».