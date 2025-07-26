Сотрудники порта Балтийск под Калининградом спасли кота, который неделю просидел в грузовом контейнере без еды и воды. Об этом сообщается в паблике «ЧС — Калининград и область»
Животное спряталось среди груза в порту Усть-Луга перед отплытием судна, следующим в Калининград. Кота обнаружили лишь спустя семь дней при приемке груза в Балтийске. Сотрудники паромной линии отметили, что питомец выглядел домашним, не боялся людей и вел себя спокойно.
Хвостатого накормили, напоили и назвали Мафиком — в честь платформ, на которых в порту стоят контейнеры. Один членов экипажа приютил кота у себя, но, если в Ленинградской области найдется хозяин путешественника, его отправят домой.
В сентябре 2024 года сотрудники аэропорта Алматы нашли черного кота по кличке Томас, который в августе сбежал из переноски перед вылетом. Владелица Томаса рассказала, что кот мог воссоединиться с семьей гораздо раньше, если бы сотрудники аэропорта «не выставили бы его на улицу, как мусор».
Недавно в соцсетях блогеры запустили тренд и примеряли на себя роли домашних животных. Пока одни всячески выражали преданность хозяину, другие жили сами по себе и ни во что не ставили домочадцев.