В летнем кинотеатре Okko на ВДНХ прошла премьера драмеди «Циники»

Кот из Ленобласти случайно уплыл в Балтийск — питомец провел неделю без воды и еды и выжил
Романтическая комедия «Амели» с Одри Тоту вернется в повторный российский прокат 31 июля
Гвинет Пэлтроу стала «временным представителем» Astronomer после скандала с изменой главы компании
Вышел новый трейлер «Долгой прогулки» — экранизации антиутопии Стивена Кинга о бегунах
Продолжение «Финеса и Ферба» выйдет в 2026 году
Бэм Марджера не собирается возвращаться во франшизу «Чудаков» после суда с Paramount
Новый сериал от создателя «Во все тяжкие» выйдет на Apple TV+ 7 ноября. Посмотрите видеоанонс
Звездочка в трейлере второго сезона «Поколения Ви»
У «Рика и Морти» появится спин-офф под названием «Президент Кёртис»
Онжаню Эллис-Тейлор и Исайя Уитлок-мл. снимутся в ленте «The Body Is Water»
Эдвин Рюдинг из «Молодых монархов» и Айрис Апатоу появятся в фильме «Голодные игры: Рассвет жатвы»
«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» получил трейлер третьего сезона и анонсировал финал шоу
На Филиппинах разместили самый большой автомат с игрушками
Брэд Питт признался, что в начале карьеры был «ослеплен» актрисами из фильма «Тельма и Луиза»
Умерла Клео Лейн — самая успешная джазовая певица Великобритании
Звезду вестерна «Эддингтон» Майкла Уорда обвиняют в изнасиловании и сексуализированном насилии
В правительстве предлагают продавать товары 18+ на маркетплейсах только по биометрии
Джастина Тимберлейка раскритиковали за плохое выступление в Румынии
Создатели «Проекта „Аве Мария“» снимут фильм о первых американских женщинах-астронавтах
Звезда «Отбросов» Джозеф Гилган в тизере седьмого и последнего сезона сериала «Голяк»
Тюленя Крошика начали готовить к жизни на воле. Он находится рядом с людьми уже 9 лет
Стив Бушеми рассказал, как провалил прослушивание на роль в фильме «Алюминиевые человечки»
Актер Мэттью Лиллард раскрыл первые подробности третьей части «Пяти ночей с Фредди»
Вайнона Райдер призналась, что была «абсолютно влюблена» в Аль Пачино в 90-х
Warner Bros. представила трейлер мультфильма об ацтекском Бэтмене
Айс Кьюб спасает мир в новом трейлере фантастики «Война миров» от Тимура Бекмамбетова
Россияне стали меньше покупать арбузы
В России перестали выпускать шоколадные плитки «Коркунов» и Dove

В летнем кинотеатре Okko на ВДНХ прошла премьера драмеди «Циники»

Фото: пресс-служба Okko

25 июля в летнем кинотеатре Okko на ВДНХ состоялся премьерный показ 10-серийного драмеди-сериала «Циники» о дерзких, наглых и амбициозных коучах в сфере психологии отношений. Главные роли в нем исполнили Виктория Исакова, Евгений Стычкин, Светлана Иванова и Аскар Ильясов.

Первые эпизоды сериала представила команда проекта во главе с генеральным продюсером кинокомпании «Общественное мнение» Ольгой Дановой, режиссером Ирой Бас, авторами сценария Денисом Тарасовым и Еленой Гордеевой, оператором Александром Гринаш. Проект также презентовали исполнители главных ролей, а также актеры Денис Власенко, Юлия Топольницкая, Валерия Елкина, Татьяна Струженкова, Евгения Кузнецова, Семен Штейнберг и PR-директор Okko Артем Саргсян.

Среди гостей премьерного показа были близкие и друзья создателей сериала, представители киноиндустрии и российские знаменитости: Джаник Файзиев, Алексей Золотовицкий, Валерия Куликова, Роман Новиков, Амбарцум Кабанян, Алексей Сапрыкин, Даша Котрелева, Карина Александрова, Григорий Верник, Полина Гухман, Карина Каграманян, Павел Комаров, Антон Морозенко, Ксения Андрианова, Мария Лапшина, Андрей Борисов, Мария Николаева, Марина Васильева, Петар Зекавица, Мария Кошина, Данила Казаков, Ирина Чериченко, Иван Лопатин, Марина Гайзидорская, Марго Адаева, Катрин Асси и многие другие.

1/5
© Фото: пресс-служба Okko
2/5
© Фото: пресс-служба Okko
3/5
© Фото: пресс-служба Okko
4/5
© Фото: пресс-служба Okko
5/5
© Фото: пресс-служба Okko

Драмеди-сериал «Циники» выйдет в Okko 28 июля. Лента расскажет об уверенном в себе авантюристе, ловеласе и цинике Джамале, который сбежал из родной Казани в Москву, чтобы скрыться от отца бывшей пассии. В столице он быстро находит работу в известной школе отношений «Эгоисты».

Для психолога Елены Островской новый коллега становится проблемой. Она пытается избавиться от него, но все переворачивается с ног на голову, когда герои начинают испытывать друг к другу настоящие чувства.

Видео: пресс-служба Okko
Расскажите друзьям