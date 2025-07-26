В летнем кинотеатре Okko на ВДНХ прошла премьера драмеди «Циники»

25 июля в летнем кинотеатре Okko на ВДНХ состоялся премьерный показ 10-серийного драмеди-сериала «Циники» о дерзких, наглых и амбициозных коучах в сфере психологии отношений. Главные роли в нем исполнили Виктория Исакова, Евгений Стычкин, Светлана Иванова и Аскар Ильясов.
Первые эпизоды сериала представила команда проекта во главе с генеральным продюсером кинокомпании «Общественное мнение» Ольгой Дановой, режиссером Ирой Бас, авторами сценария Денисом Тарасовым и Еленой Гордеевой, оператором Александром Гринаш. Проект также презентовали исполнители главных ролей, а также актеры Денис Власенко, Юлия Топольницкая, Валерия Елкина, Татьяна Струженкова, Евгения Кузнецова, Семен Штейнберг и PR-директор Okko Артем Саргсян.
Среди гостей премьерного показа были близкие и друзья создателей сериала, представители киноиндустрии и российские знаменитости: Джаник Файзиев, Алексей Золотовицкий, Валерия Куликова, Роман Новиков, Амбарцум Кабанян, Алексей Сапрыкин, Даша Котрелева, Карина Александрова, Григорий Верник, Полина Гухман, Карина Каграманян, Павел Комаров, Антон Морозенко, Ксения Андрианова, Мария Лапшина, Андрей Борисов, Мария Николаева, Марина Васильева, Петар Зекавица, Мария Кошина, Данила Казаков, Ирина Чериченко, Иван Лопатин, Марина Гайзидорская, Марго Адаева, Катрин Асси и многие другие.
Драмеди-сериал «Циники» выйдет в Okko 28 июля. Лента расскажет об уверенном в себе авантюристе, ловеласе и цинике Джамале, который сбежал из родной Казани в Москву, чтобы скрыться от отца бывшей пассии. В столице он быстро находит работу в известной школе отношений «Эгоисты».
Для психолога Елены Островской новый коллега становится проблемой. Она пытается избавиться от него, но все переворачивается с ног на голову, когда герои начинают испытывать друг к другу настоящие чувства.