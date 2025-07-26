В летнем кинотеатре Okko на ВДНХ прошла премьера драмеди «Циники»

Драмеди-сериал «Циники» выйдет в Okko 28 июля. Лента расскажет об уверенном в себе авантюристе, ловеласе и цинике Джамале, который сбежал из родной Казани в Москву, чтобы скрыться от отца бывшей пассии. В столице он быстро находит работу в известной школе отношений «Эгоисты».