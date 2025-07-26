Гвинет Пэлтроу стала «временным представителем» Astronomer после скандала с изменой главы компании

Astronomer продолжает попытки восстановить свою репутацию после скандала с гендиректором Энди Байроном, которого поймали на измене. В социальных сетях IT-компания опубликовала видео с Гвинет Пэлтроу, которая в прошлом была замужем за солистом Coldplay.
В ролике актриса назвала себя «временным представителем» Astronomer. «Спасибо за ваш интерес к Astronomer. Здравствуйте, меня зовут Гвинет Пэлтроу. Меня наняли на временную работу, чтобы я могла говорить от имени более 300 сотрудников Astronomer», — говорит обладательница премии «Оскар» в видео.
Пелтроу в шуточной форме ответила на самые распространенные вопросы о работе компании. Когда на экране появлялись интересующие зрителей вопросы («О боже! Что вообще происходит?» или «Как ваша команда по SMM справляется?»), Гвинет отвечала на них сдержанно и формально. Например: «Мы очень рады, что так много людей внезапно заинтересовались нашими инструментами для управления потоками данных».
Скандал с главой Astronomer Энди Байроном и директором по персоналу компании Кристин Кэбот произошел после концерта Coldplay в Бостоне. Во время выступления группы «камера поцелуев» запечатлела начальника и подчиненную в объятиях друг друга. Байрон мгновенно отпрянул от Кэбот и попытался скрыться за стойкой, а она прикрыла лицо руками. Фронтмен Coldplay Крис Мартин отреагировал со сцены: «Черт, надеюсь, мы не сделали ничего плохого».
Инцидент стал поводом для шуток в соцсетях. После случившегося Байрон подал в отставку с поста гендиректора Astronomer, позже за ним уволилась и Кэбот. По мотивам вирусного ролика музыкант и ютуб-креатор Джонатан Манн создал игру Coldplay Canoodlers. В ней игроки должны взять на себя роль оператора камеры для поцелуев. Им нужно просматривать толпу на стадионе и искать ту самую влюбленную пару. Все это сопровождается 16-битной переработкой мегахита Coldplay «Viva la Vida».