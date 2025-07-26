Гвинет Пэлтроу стала «временным представителем» Astronomer после скандала с изменой главы компании

Пелтроу в шуточной форме ответила на самые распространенные вопросы о работе компании. Когда на экране появлялись интересующие зрителей вопросы («О боже! Что вообще происходит?» или «Как ваша команда по SMM справляется?»), Гвинет отвечала на них сдержанно и формально. Например: «Мы очень рады, что так много людей внезапно заинтересовались нашими инструментами для управления потоками данных».