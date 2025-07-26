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Вышел новый трейлер «Долгой прогулки» — экранизации антиутопии Стивена Кинга о бегунах

Фото: Lionsgate

Lionsgate опубликовала новый трейлер «Долгой прогулки» — экранизации антиутопического романа ужасов Стивена Кинга. Картина выйдет в прокат 12 сентября.

В основе ленты — одноименный роман Кинга, который он написал в 1966 году. Писатель выпустил книгу спустя 13 лет под псевдонимом Ричард Бахман. Сюжет антиутопии разворачивается в США, где каждый год проводят соревнование под названием «Долгая прогулка». Сотня юношей должны идти со скоростью не менее трех миль в час (четырех километров), не останавливаясь. Каждый ходок получает предупреждение, если снижает ее в течение 30 секунд. Если участник получает три предупреждения, он выбывает из игры — его расстреливает армия США и оставляет на дороге умирать. Победителем станет единственный выживший.

Видео: Lionsgate

«Долгую прогулку» неоднократно хотели экранизировать: в разное время над фильмом хотели работать Джордж Ромеро, Фрэнк Дарабонт и Андре Эвредал. В ноябре 2023 года Эвредал отказался от дальнейшего участия в проекте и новым режиссером был назначен Фрэнсис Лоуренс (франшиза «Голодные игры», «Я — легенда!», «Константин»). Сценарий написал Джей Ти Моллнер («Сталкер»). Съемки ленты начались в Виннипеге 24 июля 2024 года и завершились 12 сентября того же года.

В «Долгой прогулке» снялись Марк Хэмилл («Звездные войны»), Дэвид Джонссон («Чужой: Ромул»), Купер Хоффман («Лакричная пицца»), Роман Гриффин Дэвис («Кролик Джоджо»), Джуди Грир («Тачка на миллион») и Чарли Пламмер («Сумасшедшая любовь»). По словам Дэвида Джонссона, во время съемок ему приходилось проходить по 14 миль (22 километра) в день.

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