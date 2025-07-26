В основе ленты — одноименный роман Кинга, который он написал в 1966 году. Писатель выпустил книгу спустя 13 лет под псевдонимом Ричард Бахман. Сюжет антиутопии разворачивается в США, где каждый год проводят соревнование под названием «Долгая прогулка». Сотня юношей должны идти со скоростью не менее трех миль в час (четырех километров), не останавливаясь. Каждый ходок получает предупреждение, если снижает ее в течение 30 секунд. Если участник получает три предупреждения, он выбывает из игры — его расстреливает армия США и оставляет на дороге умирать. Победителем станет единственный выживший.