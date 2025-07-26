Продолжение «Финеса и Ферба» выйдет в 2026 году

Новый сезон мультсериала «Финес и Ферб» выйдет на Disney+ в 2026 году. Об этом рассказали авторы проекта на Comic-Con в Сан-Диего, куда мультсериал вернулся впервые за 10 лет.
На мероприятии авторы также представили ютуб-проект «Cartoonified with Phineas and Ferb». В нем герои берут интервью у звезд, нарисованных в фирменном стиле мультфильма. Первой гостьей стала актриса Кайли Кантрелл, а также ожидаются Марк Робер, Бриттани Броски, Сочитль Гомес и другие.
«Финес и Ферб» завершился в 2015 году после 126 эпизодов. В 2023 году Disney заказала 40 новых эпизодов, продолжив культовую историю о 104 днях лета. Такое решение канал принял из‑за стабильной популярности проекта на Disney+ и успешной продажей мерча.
Премьера первого за 10 лет сезона «Финеса и Ферба» состоялась 5 июня. Шоу рассказывает о двух супергениальных сводных братьях Финесе и Фербе (Винсент Мартелла и Томас Броди-Сангстер), которые посвящают свои летние каникулы созданию сложных механизмов и отправляются в фантастические приключения.
Их неуемный энтузиазм, вызванный нелепыми, а часто и опасными развлечениями, превращает жизнь сестры Финеса Кэндес (Эшли Тисдейл) в настоящий кошмар, и она не остановится ни перед чем, чтобы донести на мальчиков их маме (Кэролайн Ри). У них также есть питомец — утконос Перри (Ди Брэдли Бейкер), который ведет двойную жизнь как супершпион.
Помимо Тисдейл, Мартеллы, Бейкера и Ри, в перезапуске вернулись актеры и создатели сериала Джефф Марш и Дэн Повенмайр, а также Элисон Стоунер. Дэвид Эрриго-младший, который играл Ферба в фильме «Кэндес против Вселенной», вернулся к своей роли в новом сезоне.