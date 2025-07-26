Продолжение «Финеса и Ферба» выйдет в 2026 году

Новый сериал от создателя «Во все тяжкие» выйдет на Apple TV+ 7 ноября. Посмотрите видеоанонс
Бэм Марджера не собирается возвращаться во франшизу «Чудаков» после суда с Paramount
Звездочка в трейлере второго сезона «Поколения Ви»
У «Рика и Морти» появится спин-офф под названием «Президент Кёртис»
Онжаню Эллис-Тейлор и Исайя Уитлок-мл. снимутся в ленте «The Body Is Water»
Эдвин Рюдинг из «Молодых монархов» и Айрис Апатоу появятся в фильме «Голодные игры: Рассвет жатвы»
«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» получил трейлер третьего сезона и анонсировал финал шоу
На Филиппинах разместили самый большой автомат с игрушками
Брэд Питт признался, что в начале карьеры был «ослеплен» актрисами из фильма «Тельма и Луиза»
Умерла Клео Лейн — самая успешная джазовая певица Великобритании
Звезду вестерна «Эддингтон» Майкла Уорда обвиняют в изнасиловании и сексуализированном насилии
В правительстве предлагают продавать товары 18+ на маркетплейсах только по биометрии
Джастина Тимберлейка раскритиковали за плохое выступление в Румынии
Создатели «Проекта „Аве Мария“» снимут фильм о первых американских женщинах-астронавтах
Звезда «Отбросов» Джозеф Гилган в тизере седьмого и последнего сезона сериала «Голяк»
Тюленя Крошика начали готовить к жизни на воле. Он находится рядом с людьми уже 9 лет
Стив Бушеми рассказал, как провалил прослушивание на роль в фильме «Алюминиевые человечки»
Актер Мэттью Лиллард раскрыл первые подробности третьей части «Пяти ночей с Фредди»
Вайнона Райдер призналась, что была «абсолютно влюблена» в Аль Пачино в 90-х
Warner Bros. представила трейлер мультфильма об ацтекском Бэтмене
Айс Кьюб спасает мир в новом трейлере фантастики «Война миров» от Тимура Бекмамбетова
Россияне стали меньше покупать арбузы
В России перестали выпускать шоколадные плитки «Коркунов» и Dove
Рисунки Иосифа Бродского и свитер Сергея Довлатова выставят на аукцион
7000 шагов в день снижают риски заболеваний сердца, деменции и депрессии
В Китае откроется первый в стране шашлычный институт
В зоопарке Таиланда провели учения с «беглым» бегемотом в костюме Му Денг
Фильм «Мастер и Маргарита» стал лидером по зарубежным сборам в 2025 году

Продолжение «Финеса и Ферба» выйдет в 2026 году

Фото: Disney Television Animation

Новый сезон мультсериала «Финес и Ферб» выйдет на Disney+ в 2026 году. Об этом рассказали авторы проекта на Comic-Con в Сан-Диего, куда мультсериал вернулся впервые за 10 лет.

На мероприятии авторы также представили ютуб-проект «Cartoonified with Phineas and Ferb». В нем герои берут интервью у звезд, нарисованных в фирменном стиле мультфильма. Первой гостьей стала актриса Кайли Кантрелл, а также ожидаются Марк Робер, Бриттани Броски, Сочитль Гомес и другие.

«Финес и Ферб» завершился в 2015 году после 126 эпизодов. В 2023 году Disney заказала 40 новых эпизодов, продолжив культовую историю о 104 днях лета. Такое решение канал принял из‑за стабильной популярности проекта на Disney+ и успешной продажей мерча.

Премьера первого за 10 лет сезона «Финеса и Ферба» состоялась 5 июня. Шоу рассказывает о двух супергениальных сводных братьях Финесе и Фербе (Винсент Мартелла и Томас Броди-Сангстер), которые посвящают свои летние каникулы созданию сложных механизмов и отправляются в фантастические приключения.

Их неуемный энтузиазм, вызванный нелепыми, а часто и опасными развлечениями, превращает жизнь сестры Финеса Кэндес (Эшли Тисдейл) в настоящий кошмар, и она не остановится ни перед чем, чтобы донести на мальчиков их маме (Кэролайн Ри). У них также есть питомец — утконос Перри (Ди Брэдли Бейкер), который ведет двойную жизнь как супершпион.

Помимо Тисдейл, Мартеллы, Бейкера и Ри, в перезапуске вернулись актеры и создатели сериала Джефф Марш и Дэн Повенмайр, а также Элисон Стоунер. Дэвид Эрриго-младший, который играл Ферба в фильме «Кэндес против Вселенной», вернулся к своей роли в новом сезоне.

Расскажите друзьям