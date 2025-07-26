Продолжение «Финеса и Ферба» выйдет в 2026 году

Их неуемный энтузиазм, вызванный нелепыми, а часто и опасными развлечениями, превращает жизнь сестры Финеса Кэндес (Эшли Тисдейл) в настоящий кошмар, и она не остановится ни перед чем, чтобы донести на мальчиков их маме (Кэролайн Ри). У них также есть питомец — утконос Перри (Ди Брэдли Бейкер), который ведет двойную жизнь как супершпион.