Бэм Марджера не собирается возвращаться во франшизу «Чудаков» после суда с Paramount

Бэм Марджера заявил, что не собирается больше возвращаться к «Чудакам». Он отметил, что окончательно порвал с франшизой после исключения из фильма «Чудаки навсегда» (2022) и судебного иска против Paramount.
«Теперь у них новые ребята. А то, как они со мной поступили — отправили в реабилитацию, оплатили лечение, но всё равно не взяли в фильм… Потом суд — нет таких денег, за которые я бы снова участвовал в „Чудаках“. Слишком много всего произошло», — признался он в интервью Cinemablend.
Марджера также исключил возможность возрождения своего собственного шоу «Viva La Bam», которое выходило на MTV с 2003 по 2005 год. По его словам, формат устарел, а возвращение к проделкам в доме родителей спустя годы «выглядело бы просто нелепо».
После участия в первом сезоне «Чудаков» (2000–2001), Марджера оставался ключевым участником команды в последующих фильмах и спецвыпусках. Однако его уволили и вырезали из «Чудаков навсегда» после положительного теста на наркотики.
Сам скейтбордист все отрицал, заявляя, что это не более чем следы препарата, который он принимал по назначению врача от синдрома дефицита внимания (СДВ) и биполярного расстройства. В итоге он подал иск против Paramount, MTV, Джонни Ноксвилла, Джеффа Трэймейна, Спайка Джонза и других. Но в 2022 он был отозван. Детали возможного соглашения стороны не сообщали.