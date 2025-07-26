Бэм Марджера не собирается возвращаться во франшизу «Чудаков» после суда с Paramount

«Теперь у них новые ребята. А то, как они со мной поступили — отправили в реабилитацию, оплатили лечение, но всё равно не взяли в фильм… Потом суд — нет таких денег, за которые я бы снова участвовал в „Чудаках“. Слишком много всего произошло», — признался он в интервью Cinemablend.