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Новый сериал от создателя «Во все тяжкие» выйдет на Apple TV+ 7 ноября. Посмотрите видеоанонс

Фото: Apple TV+

Сериал «Плюрибус» («Pluribus») от автора «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Винса Гиллигана выйдет 7 ноября. Об этом сообщает Apple TV+ в анонсирующем ролике.

В коротком тизере показана сцена, где женщина облизывает пончики и кладет их обратно в коробку с надписью: «Угощайтесь! ;)». В центре истории — «самый несчастный человек на Земле», которому предстоит спасти мир… от всеобщего счастья.

Главную роль исполнит Риа Сихорн, уже известная зрителям по роли Ким Уэкслер. Еще в проекте задействованы Каролина Видра, Карлос-Мануэль Весга, а также приглашенные звезды Мириам Шор и Самба Шутте.

«Я в восторге от того, как сериал играет с жанрами, тонами и штампами. В нем сочетается глубокая драма, мрачные моменты и неожиданный юмор. Иногда это трогательно и пугающе, иногда — до слез смешно. Винс реально вышел за рамки привычного. Это было невероятно интересно!» — отметила Сихорн.

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