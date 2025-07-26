Звездочка в трейлере второго сезона «Поколения Ви»

На Comic-Con в Сан-Диего показали трейлер второго сезона «Поколения Ви». Его премьера состоится 17 сентября на Prime Video.
В ролике появляется Звездочка, которая спасает Мэри от опасности. После финала первого сезона, когда Мэри и ее друзья оказались в изолированной больнице без объяснений, героиня, по всей видимости, сбежала и все это время скрывалась.
Теперь Звездочка просит ее вернуться в Университет Годолкина, чтобы остановить новый проект корпорации Vought под названием «Project Odessa». «Ты не можешь вечно быть в бегах. Мне нужна твоя помощь. Тебе нужно вернуться в школу», — говорит Звездочка в трейлере.
Шоураннером второго сезона выступает Мишель Фазекас, продюсированием занимаются Эрик Крипке, Сет Роген, Эван Голдберг и другие. В продолжении снялись Джаз Синклер, Лиззи Бродуэй, Мэдди Филлипс, Лондон Тор, Дерек Лу, Аса Джерманн, Хэмиш Линклейтер и Итан Слейтер.