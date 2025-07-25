Онжаню Эллис-Тейлор и Исайя Уитлок-мл. снимутся в ленте «The Body Is Water»

Действие фильма развернется между Хьюстоном, штат Техас, и побережьем Западного Корка в Ирландии. В центре окажется скорбящий мужчина, который исчезает в отдаленной ирландской деревне, только чтобы обнаружить, что это именно то, что эксцентричная молодая женщина Лу и ее любопытная собака ему не позволят сделать.