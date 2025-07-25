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Онжаню Эллис-Тейлор и Исайя Уитлок-мл. снимутся в ленте «The Body Is Water»

Фото: Anonymous Content

Номинантка на премию «Оскар» Онжаню Эллис-Тейлор («Король Ричард», «Страна Лавкрафта») и Исайя Уитлок-младший («Кокаиновый медведь», «Черный клановец») снимутся в фильме «The Body Is Water». Об этом сообщил Deadline.

Картину создаст режиссер сценарист Вики Уайт, известная по картине «Счастье для начинающих». Проект описывается как «межкультурная история о потере, исцелении и незнакомцах, которые не позволяют вам исчезнуть».

В ленте сыграют Сирша-Моника Джексон («Девочки из Дерри»), Стивен Ри («Жестокая игра»), Эйдан Куинн («Легенды осени», Ева Бертистл («Заговор сестер Гарви»), Аллен Лич («Аббатство Даунтон»), Фионнула Флэнаган («Остаться в живых»), Мария Дойл Кеннеди («Темное дитя») и Брона Галлахер («Голяк»).

Действие фильма развернется между Хьюстоном, штат Техас, и побережьем Западного Корка в Ирландии. В центре окажется скорбящий мужчина, который исчезает в отдаленной ирландской деревне, только чтобы обнаружить, что это именно то, что эксцентричная молодая женщина Лу и ее любопытная собака ему не позволят сделать.

Уайт станет сопродюсером проекта наряду с Джеффом Линвиллом («Земля кочевников»), Синди Аугустой Хьюин («Элитное общество») и Джоном Нортоном из Red Ted Media. Исполнительными продюсерами выступят Стивен Холл, Майк Джонс из Dark Day Pictures и Курт Вурхиз.

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