Эдвин Рюдинг из «Молодых монархов» и Айрис Апатоу появятся в фильме «Голодные игры: Рассвет жатвы»

Актерский состав фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы» пополнят Эдвин Рюдинг («Молодые монархи», «28 лет спустя») и Айрис Апатоу, дочь Лесли Манн и Джудда Апатоу. Об этом сообщил Variety.
Артисты сыграют Витуса и Просерпину, двух студентов университета Капитолия, которых отправили в команду по подготовке трибьютов Дистрикта 12. Рюдинг и Апатоу приступят к съемкам после завершения работы над сериалом «Соври мне» и фильмом «Balerina Overdrive» соответственно.
Помимо них, в будущей картине примут участие Гленн Клоуз, Киран Калкин, Эль Фаннинг, Рэйф Файнс, Кельвин Харрисон-мл., Майя Хоук, Джесси Племонс, Билли Портер, Лили Тейлор, Джозеф Зада, Уитни Пик, Маккенна Грейс и Бен Ван.
Второстепенные роли в проекте исполнят Лора Маркус, Перси Даггс IV, Рада Рэй, Джхалеил Свейби, Джон Доэбл, Алина Рид, Салиму Тиам, Кейн Буффонж, Скай Франсис, Татьяна Музондо, Кара Тоинтон, Смайли Брэдвелл, Мелоди Чикакане Браун, Грэйс Акари, Скот Гринан, Джеффри Холлман, Сандра Форстер, Серафин Мишиев, Джакс Гурэйро и Джефферсон Уайт.
Режиссером фильма выступит Фрэнсис Лоуренс, сценаристом будет Билли Рэй. В основу ленты ляжел роман Сьюзен Коллинз. Продюсерами экранизации станут Лоуренс, Нина Джейкобсон, Брэд Симпсон из Color Force, исполнительным продюсером назначен Кэмерон Маккономи.
Премьера картины запланирована на 20 ноября 2026 года. «Голодные игры: Рассвет жатвы» выпустит студия Lionsgate.
Действие «Рассвета Жатвы» развернется за четверть века до событий четырех картин с участием Дженнифер Лоуренс и после «Баллады о змеях и певчих птицах». В центре окажутся участники жатвы 50-х «Голодных игр», в первую очередь 16-летний Хеймитч из дистрикта 12. Мальчика неожиданно выбрали для участия в играх, в которых случится смертельный поворот. На арену отправят в два раза больше трибутов, чем обычно. За жизнь придется бороться 48 детям.
Книга «Рассвет жатвы» вышла в печать 18 марта. Роман был продан тиражом 1,5 млн копий за первую неделю продаж в США, Великобритании, Ирландии, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.