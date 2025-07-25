«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» получил трейлер третьего сезона и анонсировал финал шоу

Авторы сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» представили трейлер третьего сезона шоу и анонсировали, что четвертый сезон будет для проекта заключительным. Об этом они заявили на фестивале Comic Con, сообщил Collider.
Мероприятие посетили Норман Ридус, Мелисса Макбрайд, Скотт М. Гимпл, Дэвид Забель и Грег Никотеро. Они раскрыли, что в новых эпизодах Дэрил окажется в Испании в сопровождении Кэрол.
Герои переживут кораблекрушение и вновь окажутся в неведомых землях. Им предстоит помогать людям, а также, судя по всему, разоблачать схему торговли людьми в обмен на оружие.
Актерский состав третьего сезона пополнят Эдуардо Норьега, Оскар Хаэнада, Александра Масангкай, Хада Ньето, Уго Арбуэс, Куко Усин и Кандела Саитта. Свежие эпизоды выйдут 7 сентября.
Финальный, четвертый сезон шоу получит восемь эпизодов. Его съемки начнутся в конце июля в Испании и пройдут в Бильбао, Галиции, Андалусии, Толедо, Сеговии и других местах.