На Филиппинах разместили самый большой автомат с игрушками

В филиппинском городе Себу появилась самая большая в мире кран-машина — игровой автомат, в котором с помощью специального захвата можно вытащить приз (как правило — мягкую игрушку). Об этом сообщил UPI.
Автомат под названием Claw King («Король-клешня») установили в игровом зале PlayFair в комплексе Tops. Его объем составляет 1761 кубических футов, или около 50 кубических метров.
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© playfaircebu
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© playfaircebu
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© playfaircebu
Длина автомата — около 5,2 метра, широта — 2,4 метра, высота — 3,8 метра. Он уже попал в Книгу рекордов Гиннесса. Предыдущий рекордсмен находился во Флориде и имел габариты 5×2,4×3,6 метров.
«Это грандиозное достижение, которым мы с радостью делимся с жителями Себу. Мы невероятно гордимся тем, что привезли этот рекорд домой!» — отметили в PlayFair.