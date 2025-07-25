В Москве осталось всего четыре зоны для купания

В Москве сократили число зон отдыха, где разрешено купаться. С 24 июля в столице можно поплавать только в четырех местах, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Москве.
Купания по-прежнему доступны в парке Тропарево, в Пионерском пруду, а также на площадках «Серебряный бор-2» и «Серебряный бор-3». В остальных водоемах качество воды не соотвествует требуемому качеству.
Вода ухудшилась в озерах Черное, Белое, Мещерское, Школьное, а также в Путяевском пруду № 1. Там разрешено отдыхать на побережие, но в воду заходить не рекомендуется.
Аналогичные органичения для отдыхающих ввели на пляже «Динамо», в Головинских и Большом садовом прудах. Кроме того, запретили плавать на пляже «Левобережный».
Тем не менее, в столице остаются другие возможности для купания. В городе с 1 июня работают более 30 бассейнов под открытым небом. Они оборудованы шезлонгами, зонтиками, раздевалками, туалетами и душевыми.