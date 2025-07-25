Брэд Питт признался, что в начале карьеры был «ослеплен» актрисами из фильма «Тельма и Луиза»

Недавно на подкасте Armchair Expert лауреат двух «Оскаров» сообщил, что ходил на собрания анонимных алкоголиков после расставания с Анджелиной Джоли в 2016 году. 61-летний актер вспомнил, что тогда был «почти на коленях» и ему «чертовски нужно было проснуться в некоторых вещах». По информации СМИ, одной из причин распада его брака с Джоли стала алкогольная зависимость Питта.