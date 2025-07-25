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Брэд Питт признался, что в начале карьеры был «ослеплен» актрисами из фильма «Тельма и Луиза»

Фото: Pathé Entertainment

Брэд Питт поделился, что в начале своей актерской карьеры был поражен, встретив своих коллег по фильму «Тельма и Луиза» — Джину Дэвис и Сьюзан Сарандон. Об этом актер рассказал во время записи подкаста Джейсона и Трэвиса Келси «New Heights», его слова цитирует Independent.

61-летний актер признался, что буквально был «ослеплен» актрисами. Питт отметил, что роль Джей Ди в «Тельме и Луизе» стала для него прорывной.

Недавно на подкасте Armchair Expert лауреат двух «Оскаров» сообщил, что ходил на собрания анонимных алкоголиков после расставания с Анджелиной Джоли в 2016 году. 61-летний актер вспомнил, что тогда был «почти на коленях» и ему «чертовски нужно было проснуться в некоторых вещах». По информации СМИ, одной из причин распада его брака с Джоли стала алкогольная зависимость Питта.

Недавно актер снялся в главной роли фильма «F1», премьера которого состоялась в конце июня. В картине актер сыграл бывшего участника «Формулы-1» Сонни Хейса — наставника молодого гонщика Джошуа Пирса. Эту роль исполнил Дамсон Идрис. При подготовке к съемкам ленты Питт и Идрис за два года преодолели расстояние в 6000 миль (около 10 тыс. км) на гоночных автомобилях.

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